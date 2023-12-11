حبس قائد باص ومشرفة بروضة تسببا في وفاة طفلة 3 سنوات إثر حادث مروري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬لنيابة‭ ‬المرور‭ ‬إن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬بوقوع‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬وذلك‭ ‬بمنطقة‭ ‬سنابس‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أثناء‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬وهما‭ ‬آسيويا‭ ‬الجنسية‭ ‬بتوصيل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مدرستها‭ ‬إلى‭ ‬منزلها‭ ‬قامت‭ ‬المشرفة‭ ‬المعينة‭ ‬بالسماح‭ ‬لها‭ ‬بالنزول‭ ‬من‭ ‬المركبة‭ ‬دون‭ ‬مرافقتها‭ ‬مخالفة‭ ‬بذلك‭ ‬التعليمات‭ ‬المقررة‭ ‬بضرورة‭ ‬مرافقتها‭ ‬إلى‭ ‬منزلها،‭ ‬وقد‭ ‬تزامن‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬قيام‭ ‬سائق‭ ‬المركبة‭ ‬بالتحرك‭ ‬دون‭ ‬أخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬الاصطدام‭ ‬بها‭ ‬ووفاتها‭ ‬جراء‭ ‬ذلك‭ ‬الحادث،‭ ‬وباستجواب‭ ‬المتهمين‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أقر‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبسهما‭ ‬احتياطيا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬القضية‭ ‬وإحالتهما‭ ‬محبوسين‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭.‬