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حبس قائد باص ومشرفة بروضة تسببا في وفاة طفلة 3 سنوات إثر حادث مروري

12/11/2023 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبس‭ ‬قائد‭ ‬باص‭ ‬روضة‭ ‬أطفال‭ ‬ومشرفة‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭ ‬لتسببهما‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬طفلة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صدمها‭ ‬قائد‭ ‬الباص‭ ‬بعد‭ ‬نزولها‭ ‬أمام‭ ‬منزلها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عناية‭ ‬من‭ ‬المشرفة‭ ‬المعنية‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬لنيابة‭ ‬المرور‭ ‬إن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬بوقوع‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬وذلك‭ ‬بمنطقة‭ ‬سنابس‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أثناء‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬وهما‭ ‬آسيويا‭ ‬الجنسية‭ ‬بتوصيل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مدرستها‭ ‬إلى‭ ‬منزلها‭ ‬قامت‭ ‬المشرفة‭ ‬المعينة‭ ‬بالسماح‭ ‬لها‭ ‬بالنزول‭ ‬من‭ ‬المركبة‭ ‬دون‭ ‬مرافقتها‭ ‬مخالفة‭ ‬بذلك‭ ‬التعليمات‭ ‬المقررة‭ ‬بضرورة‭ ‬مرافقتها‭ ‬إلى‭ ‬منزلها،‭ ‬وقد‭ ‬تزامن‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬قيام‭ ‬سائق‭ ‬المركبة‭ ‬بالتحرك‭ ‬دون‭ ‬أخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬الاصطدام‭ ‬بها‭ ‬ووفاتها‭ ‬جراء‭ ‬ذلك‭ ‬الحادث،‭ ‬وباستجواب‭ ‬المتهمين‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أقر‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبسهما‭ ‬احتياطيا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬القضية‭ ‬وإحالتهما‭ ‬محبوسين‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭.‬

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