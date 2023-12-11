حبس قائد باص ومشرفة بروضة تسببا في وفاة طفلة 3 سنوات إثر حادث مروري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أمرت النيابة العامة بحبس قائد باص روضة أطفال ومشرفة على ذمة التحقيق لتسببهما في وفاة طفلة 3 سنوات بعد أن صدمها قائد الباص بعد نزولها أمام منزلها من دون عناية من المشرفة المعنية.
وقال المحامي العام لنيابة المرور إن النيابة العامة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أدى إلى وفاة المجني عليها، التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وذلك بمنطقة سنابس.
وأشار إلى أنه أثناء قيام المتهمين وهما آسيويا الجنسية بتوصيل المجني عليها من مدرستها إلى منزلها قامت المشرفة المعينة بالسماح لها بالنزول من المركبة دون مرافقتها مخالفة بذلك التعليمات المقررة بضرورة مرافقتها إلى منزلها، وقد تزامن ذلك مع قيام سائق المركبة بالتحرك دون أخذ الحيطة والحذر والتأكد من عبور المجني عليها الطريق على نحو ترتب عليه الاصطدام بها ووفاتها جراء ذلك الحادث، وباستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أقر قائد المركبة بما نسب إليه من اتهام وبناء عليه أمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية وإحالتهما محبوسين أمام المحكمة الجنائية المختصة.
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