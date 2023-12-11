صحفي إسرائيلي يكشف حقيقة الخسائر الفادحة للعدو الصهيوني في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكتب‭ ‬الصحفي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يقول‭: ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تصرح‭ ‬الحكومة‭ ‬بعدد‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬الحقيقي‭ ‬والخسائر‭ ‬في‭ ‬المعدات‭ ‬والآليات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬غزة؟‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الحقيقي‭ ‬للخسائر‭ ‬يفوق‭ ‬ما‭ ‬تعلنه‭ ‬الحكومة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬إذ‭ ‬تعرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬جنديا‭ ‬وضابطا‭ ‬للعمى‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬دمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬آلية‭ ‬بين‭ ‬مجنزرة‭ ‬ومدفع‭ ‬وآلية‭ ‬مصفحة‭ ‬وجرافة‭ ‬وسيارة‭ ‬همر،‭ ‬وعدد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬3700‭ ‬عاهات‭ ‬دائمة،‭ ‬وعدد‭ ‬القتلى‭ ‬الحقيقي‭ ‬3850‭ ‬جنديا‭ ‬وضابطا‭.‬

ووصف‭ ‬الصحفي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭ ‬الفادحة‭ ‬بأنها‭ ‬مجزرة‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬وتساءل‭: ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يصرح‭ ‬نتنياهو‭ ‬بأنه‭ ‬خسر‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬المعركة؟‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬أسلحتنا‭ ‬نفدت‭ ‬واستهلكت‭ ‬لولا‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ولو‭ ‬تخلت‭ ‬عنا‭ ‬أمريكا‭ ‬الآن‭ ‬لعاد‭ ‬الأقصى‭ ‬إلى‭ ‬المسلمين‭ ‬وذهبت‭ ‬أسطورة‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬أدراج‭ ‬الرياح‭.‬