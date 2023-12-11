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لولوهايبر ماركت البحرين يطلق مهرجان ((احتفل بالبحرين))

12/11/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر‭ ‬لولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬البحرين‭ ‬إطلاق‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬أعياد‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬البحرينية‭ ‬وتقديم‭ ‬خصومات‭ ‬احتفالية‭. ‬وفي‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬ديسمبر،‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بخصم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬البقالة‭ ‬والأطعمة‭ ‬الطازجة‭ ‬والأزياء‭ ‬والإلكترونيات‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬متاجر‭ ‬لولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين‭. ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الدانة‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو،‭ ‬والدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وجوزر‭ ‬روباوالا‭ ‬مدير‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬الدولية،‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭.‬

ويحتوي‭ ‬المهرجان‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬البارزة‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬لولو‭ ‬والمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ (‬ NIAD ‭). ‬ويمكن‭ ‬للمتسوقين‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬من‭ ‬المزرعة‭ ‬إلى‭ ‬المائدة‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراء‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المخللات‭ ‬اللذيذة‭ ‬والمعلبات‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وكذلك‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬المفضلة‭ ‬لديهم‭ ‬مثل‭ ‬الزعيم،‭ ‬أوال،‭ ‬فوسكو،‭ ‬إيرلي‭ ‬رايزر،‭ ‬أطعمة‭ ‬أمالفي‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬نتمنى‭ ‬لجميع‭ ‬سكان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأفضل‭ ‬ومستقبلًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لعاهلنا‭ ‬المعظم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬الدولية‭ ‬السيد‭ ‬جوزير‭ ‬روباوالا‭. ‬‮«‬تعد‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬شريكاً‭ ‬نشطاً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق،‭ ‬ونحن‭ ‬نستخدم‭ ‬بصمتنا‭ ‬العالمية‭ ‬للبيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬للترويج‭ ‬للمنتجات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬لولو‭ ‬البحرين‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لنجاحها‭ ‬في‭ ‬البحرنة‭ ‬وتدريب‭ ‬المواطنين‭. ‬لقد‭ ‬احتل‭ ‬البحرينيون‭ ‬مكانهم‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬لولو‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬وهم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬التنوع‭ ‬الأساسي‭ ‬لدينا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نمونا‭ ‬ونجاحنا‮»‬‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬تخفيضات‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬الرفاع‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخفيضات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬بلولو‭ ‬الحد‭. ‬وستوفر‭ ‬أحداث‭ ‬المبيعات‭ ‬هذه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للعملاء‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بخصومات‭ ‬كبيرة‭ ‬والتسوق‭ ‬لمنتجاتهم‭ ‬المفضلة‭.‬

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