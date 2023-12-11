لولوهايبر ماركت البحرين يطلق مهرجان ((احتفل بالبحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يسر لولو هايبر ماركت البحرين إطلاق مهرجان «أعياد البحرين»، مع التركيز على المنتجات البحرينية وتقديم خصومات احتفالية. وفي الفترة من 10 إلى 18 ديسمبر، يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم يصل إلى 70
% على منتجات مختارة من البقالة والأطعمة الطازجة والأزياء والإلكترونيات وغير ذلك الكثير في جميع متاجر لولو هايبر ماركت في جميع أنحاء البحرين. تم افتتاح المهرجان في لولو في مجمع الدانة بحضور وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، والدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وجوزر روباوالا مدير مجموعة اللولو الدولية، وغيرهم من كبار الشخصيات.
ويحتوي المهرجان على العديد من النقاط البارزة بالتعاون بين لولو والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ( NIAD ). ويمكن للمتسوقين الانضمام إلى حركة «من المزرعة إلى المائدة» من خلال شراء المنتجات الزراعية البحرينية، بالإضافة إلى المخللات اللذيذة والمعلبات من وحدة الأسر المنتجة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وكذلك العلامات التجارية البحرينية المفضلة لديهم مثل الزعيم، أوال، فوسكو، إيرلي رايزر، أطعمة أمالفي وغيرها الكثير.
وقال: «نتمنى لجميع سكان مملكة البحرين الأفضل ومستقبلًا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لعاهلنا المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة». وقال مدير مجموعة لولو الدولية السيد جوزير روباوالا. «تعد مجموعة لولو شريكاً نشطاً في مسيرة المملكة نحو مستقبل مشرق، ونحن نستخدم بصمتنا العالمية للبيع بالتجزئة للترويج للمنتجات البحرينية في جميع أنحاء العالم. وفي هذا العام تم تكريم لولو البحرين أيضًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لنجاحها في البحرنة وتدريب المواطنين. لقد احتل البحرينيون مكانهم في عمليات لولو العالمية على جميع المستويات، وهم جزء من فريق التنوع الأساسي لدينا، ما يسهم في نمونا ونجاحنا».
وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك تخفيضات منتصف الليل وخاصة في لولو الرفاع يوم 14 ديسمبر، بالإضافة إلى تخفيضات على مدار 24 ساعة يوم 15 ديسمبر بلولو الحد. وستوفر أحداث المبيعات هذه المزيد من الفرص للعملاء للاستمتاع بخصومات كبيرة والتسوق لمنتجاتهم المفضلة.
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