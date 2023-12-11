إضراب شامل في الضفة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشمل‭ ‬الإضراب‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬محليا‭ ‬نشطاء‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬إسلامية‭ ‬ووطنية‭ ‬ومنظمات‭ ‬شبابية،‭ ‬أيضا‭ ‬المواصلات‭ ‬والبنوك‭ ‬وحتى‭ ‬المخابز‭ ‬التي‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تشملها‭ ‬الاضرابات‭.‬

ويتواصل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

يقول‭ ‬صاحب‭ ‬معرض‭ ‬سيارات‭ ‬كان‭ ‬يقف‭ ‬خارجه‭ ‬‮«‬الإضراب‭ ‬أقل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نقدمه‭ ‬لغزة،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬الحالة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أصلا‭ ‬متوقفة‭ ‬سواء‭ ‬بإضراب‭ ‬أو‭ ‬لا‮»‬‭. ‬

ورفض‭ ‬صاحب‭ ‬المعرض‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬‮«‬الملاحقة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لأصحاب‭ ‬المحال‮»‬‭ ‬التجارية،‭ ‬إذ‭ ‬أغلق‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬مؤخرا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المحال‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬وغيرها‭ ‬بدعوى‭ ‬‮«‬التحريض‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت،‭ ‬أو‭ ‬طباعة‭ ‬منشورات‭ ‬تحريضية‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الإضراب،‭ ‬خرجت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬مسيرة‭ ‬حاشدة‭ ‬جابت‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مقر‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭.

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وهتف‭ ‬المشاركون‭ ‬دعما‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬و‮«‬المقاومة‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الهتافات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ترديدها‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬عبيدة‭ ‬يا‭ ‬حبيب‭ ‬أضرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬رفعوا‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ولافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭.

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وقال‭ ‬منسق‭ ‬القوى‭ ‬الوطنية‭ ‬والإسلامية‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬عصام‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬إضراب‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬جزء‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬عالمي‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬ورسالة‭ ‬‮«‬من‭ ‬الشعوب‭ ‬إلى‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬فإن‭ ‬الإضراب‭ ‬أيضا‭ ‬موجّه‭ ‬‮«‬ضد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬صوتت‭ ‬الجمعة‭ ‬ضدّ‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬الخليل‭ ‬جنوبا،‭ ‬بدت‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬خالية‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬تام‭ ‬من‭ ‬المارة‭ ‬فيما‭ ‬أغلقت‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬أبوابها‭.‬

وخرجت‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬مسيرة‭ ‬داعمة‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حمل‭ ‬خلالها‭ ‬المشاركون‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وعلم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭.

‬كما‭ ‬رفع‭ ‬المشاركون‭ ‬وبينهم‭ ‬أطفال‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيليين‮»‬‭ ‬و«أمريكا‭ ‬رأس‭ ‬الحية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة،‭ ‬تجوّل‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬وسط‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬أغلقت‭ ‬أبوابها‭.‬