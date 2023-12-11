اتهامات للجيش الإسرائيلي بتنفيذ جرائم إعدام ميداني خلال اعتقالات في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشئون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭)‬،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الالمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اعتقل‭ ‬مئات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وشمالها‭.

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وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬الأممي‭ ‬أن‭ ‬الاعتقالات‭ ‬طالت‭ ‬مئات‭ ‬الرجال‭ ‬والفتيان‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬والمدارس‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬كملاجئ‭ ‬للنازحين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المنازل‭ ‬الخاصة‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تجريد‭ ‬المعتقلين‭ ‬من‭ ‬ملابسهم‭ ‬وتقييد‭ ‬أيديهم،‭ ‬وأمروا‭ ‬بالجلوس‭ ‬على‭ ‬ركبهم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مفتوحة،‭ ‬وتعرضوا‭ ‬للضرب‭ ‬والمضايقة‭ ‬والطقس‭ ‬القاسي‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬الضروريات‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصويرهم‭ ‬ونشر‭ ‬الصور‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وبحسب‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال،‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬للتحقيق‭ ‬معهم،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬آخرين‭. ‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفذ‭ ‬نهج‭ ‬تهجير‭ ‬المدنيين‭ ‬بارتكاب‭ ‬المجازر‭ ‬المروعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وشمالها‭ ‬بعمليات‭ ‬قتل‭ ‬ميداني‭ ‬واعتقالات‭ ‬عشوائية‭ ‬تعسفية‭ ‬تطال‭ ‬النساء‭ ‬والتنكيل‭ ‬بهن‭.

‬وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الالمانية‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صعد‭ ‬حملات‭ ‬التنكيل‭ ‬المتعمدة‭ ‬والاعتقالات‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬مئات‭ ‬المدنيين‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬لنازحين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء،‭ ‬ومن‭ ‬داخل‭ ‬منازل‭ ‬سكنية‭ ‬وسط‭ ‬انتهاكات‭ ‬مروعة‭ ‬ترافق‭ ‬ذلك‭.‬