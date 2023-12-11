اتهامات للجيش الإسرائيلي بتنفيذ جرائم إعدام ميداني خلال اعتقالات في قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) غزة
– (د ب أ): اتهمت جماعات حقوقية أمس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ جرائم إعدام ميداني خلال اعتقالات بحق فلسطينيين في إطار توغله في قطاع غزة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل مئات الفلسطينيين خلال اليومين الماضيين من مدينة غزة وشمالها.
وذكر المكتب الأممي أن الاعتقالات طالت مئات الرجال والفتيان المقيمين في الأماكن العامة والمدارس التي تستخدم كملاجئ للنازحين، فضلا عن المنازل الخاصة.
وأوضح أنه تم تجريد المعتقلين من ملابسهم وتقييد أيديهم، وأمروا بالجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، وتعرضوا للضرب والمضايقة والطقس القاسي والحرمان من الضروريات الأساسية، كما تم تصويرهم ونشر الصور عبر وسائل الإعلام.
وبحسب جيش الاحتلال، تم نقل المشتبه بهم بالانتماء إلى حركة حماس إلى إسرائيل للتحقيق معهم، بينما تم إطلاق سراح آخرين.
ومن جهته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تنفذ نهج تهجير المدنيين بارتكاب المجازر المروعة في مدينة غزة وشمالها بعمليات قتل ميداني واعتقالات عشوائية تعسفية تطال النساء والتنكيل بهن.
وذكر المرصد في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه، أن الجيش الإسرائيلي صعد حملات التنكيل المتعمدة والاعتقالات التي تطال مئات المدنيين منذ عدة أيام لنازحين في مراكز إيواء، ومن داخل منازل سكنية وسط انتهاكات مروعة ترافق ذلك.
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