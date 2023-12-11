Tuesday, 12 December 2023 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتهامات للجيش الإسرائيلي بتنفيذ جرائم إعدام ميداني خلال اعتقالات في قطاع غزة

12/11/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اتهمت‭ ‬جماعات‭ ‬حقوقية‭ ‬أمس،‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتنفيذ‭ ‬جرائم‭ ‬إعدام‭ ‬ميداني‭ ‬خلال‭ ‬اعتقالات‭ ‬بحق‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توغله‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشئون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭)‬،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الالمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اعتقل‭ ‬مئات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وشمالها‭.

وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬الأممي‭ ‬أن‭ ‬الاعتقالات‭ ‬طالت‭ ‬مئات‭ ‬الرجال‭ ‬والفتيان‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬والمدارس‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬كملاجئ‭ ‬للنازحين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المنازل‭ ‬الخاصة‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تجريد‭ ‬المعتقلين‭ ‬من‭ ‬ملابسهم‭ ‬وتقييد‭ ‬أيديهم،‭ ‬وأمروا‭ ‬بالجلوس‭ ‬على‭ ‬ركبهم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مفتوحة،‭ ‬وتعرضوا‭ ‬للضرب‭ ‬والمضايقة‭ ‬والطقس‭ ‬القاسي‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬الضروريات‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصويرهم‭ ‬ونشر‭ ‬الصور‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وبحسب‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال،‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬للتحقيق‭ ‬معهم،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬آخرين‭. ‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفذ‭ ‬نهج‭ ‬تهجير‭ ‬المدنيين‭ ‬بارتكاب‭ ‬المجازر‭ ‬المروعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وشمالها‭ ‬بعمليات‭ ‬قتل‭ ‬ميداني‭ ‬واعتقالات‭ ‬عشوائية‭ ‬تعسفية‭ ‬تطال‭ ‬النساء‭ ‬والتنكيل‭ ‬بهن‭.
‬وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الالمانية‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صعد‭ ‬حملات‭ ‬التنكيل‭ ‬المتعمدة‭ ‬والاعتقالات‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬مئات‭ ‬المدنيين‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬لنازحين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء،‭ ‬ومن‭ ‬داخل‭ ‬منازل‭ ‬سكنية‭ ‬وسط‭ ‬انتهاكات‭ ‬مروعة‭ ‬ترافق‭ ‬ذلك‭.‬

MENAFN11122023000055011008ID1107574736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث