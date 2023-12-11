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معارك عنيفة في غزة.. وحماس تؤكد أنها لن تفرج عن رهائن من دون تفاوض

12/11/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬شهد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬دامية‭ ‬ومعارك‭ ‬عنيفة‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬منذ‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬سوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مفاوضات‭ ‬وتبادل‭ ‬أسرى‭.‬

بعد‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬عنيفة‭ ‬ليلًا‭ ‬على‭ ‬خانيونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬استهدفت‭ ‬ضربات‭ ‬جديدة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬وسط‭ ‬وشرق‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬بعد‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الشمال‭.‬

وتحدثت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬ومدينة‭ ‬غزة‭ ‬ومخيم‭ ‬جباليا‭ ‬ومخيمَي‭ ‬النصيرات‭ ‬والمغازي،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عشرات‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.‬

ونُقلت‭ ‬32‭ ‬جثة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزارة‭. ‬

وكشفت‭ ‬وسائلُ‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬عشرةِ‭ ‬أشخاص‭ ‬جراءَ‭ ‬قصفٍ‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأوضح‭ ‬التلفزيون‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬نازحين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس،‭ ‬وستة‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة،‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬أخرى‭. ‬كما‭ ‬نقل‭ ‬تلفزيون‭ ‬فلسطين‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مستشفى‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‭ ‬قولَه‭ ‬إن‭ ‬المستشفى‭ ‬استقبل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬شهيدا‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬شهداء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬18205‭ ‬شهيد‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أمس‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الى‭ ‬18205‭ ‬شهداء،‭ ‬و49645‭ ‬إصابة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬العمليات‭ ‬الميدانية،‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬فلسطينية‭ ‬إن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬الأعنف‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬يدور‭ ‬داخل‭ ‬وحول‭ ‬خانيونس‭.‬

وأعلنت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬عن‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬قيامها‭ ‬بتفجير‭ ‬منزل‭ ‬كان‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬يحاولون‭ ‬العثور‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬فتحة‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نفق‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭. ‬

وبعدما‭ ‬أفاد‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قتال‭ ‬عنيف‮»‬‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬بمدينتي‭ ‬غزة‭ ‬وخان‭ ‬يونس،‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬غزة‭. ‬وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬شظايا‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬حولون‭ ‬بضواحي‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬متحدثة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬وإصابة‭ ‬مدني‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬إطلاق‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬غلاف‭ ‬غزة‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬ارتفعت‭ ‬الى‭ ‬101‭ ‬جنديّ،‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬كشفت‭ ‬هوياتهم‭ ‬أمس‭. ‬

وحذرت‭ ‬حماس‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬رهينة‭ ‬سيغادر‭ ‬القطاع‭ ‬‮«‬حيا‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تُلبَ‭ ‬مطالبها‭ ‬عبر‭ ‬مفاوضات‭ ‬وتبادل‭ ‬أسرى‭. ‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬عبيدة‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬صوتية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬العدو‭ ‬الفاشي‭ ‬وقيادته‭ ‬المتعجرفة‭ ‬ولا‭ ‬داعموه‭ ‬يستطيعون‭ ‬أخذ‭ ‬أسراهم‭ ‬أحياء‭ ‬دون‭ ‬تبادل‭ ‬وتفاوض‭ ‬ونزول‭ ‬عند‭ ‬شروط‭ ‬المقاومة‭ ‬والقسام‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يضطر‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تكتظ‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬وحيث‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬‮«‬ينهار‮»‬‭ ‬وفقا‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭. ‬

وقالت‭ ‬منسقة‭ ‬العمليات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لين‭ ‬هاستينغز‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تجديد‭ ‬تأشيرتها‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إعلانا‭ ‬أحاديا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬قوة‭ ‬احتلال‭ ‬بأن‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬ليست‭ ‬فيها‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬أو‭ ‬أغذية‭ ‬أو‭ ‬مياه‭ ‬أو‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬هي‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬آمنة‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

ويفر‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بأي‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة،‭ ‬بسيارات‭ ‬أو‭ ‬شاحنات‭ ‬وأحيانا‭ ‬بواسطة‭ ‬عربات‭ ‬أو‭ ‬سيرًا‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أوتشا‭) ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬منذ‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬‮«‬يواجهون‭ ‬ظروفًا‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملاجئ‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تنتظر‭ ‬حشود‭ ‬لساعات‭ ‬حول‭ ‬مراكز‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬والناس‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والمأوى‭ ‬والرعاية‭ ‬والحماية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غياب‭ ‬المراحيض‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‮»‬‭ ‬خصوصًا‭ ‬عندما‭ ‬تسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬فيضانات‭.

بعد‭ ‬فشل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬عرقلة‭ ‬واشنطن‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬عبر‭ ‬استخدامها‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭)‬،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تجتمع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬لمناقشة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

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