تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد:إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع العرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عبدالله بن حمد: البحرين حققت نجاحا مشهودا في القطاع الفندقي ولديها المقومات المثالية للاستثمار
افتتاح أبرز منتجعات الرافلز بسعة 120 مفتاحا على مساحة ١٣١ ألف متر مربع
العرين وجهة رائدة وراقية للمعيشة والضيافة والترفيه والتجارة
أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حققت نجاحاً مشهوداً في القطاع السياحي ولديها العديد من الإنجازات والجوائز العالمية، ولديها من المقومات التي تكفل النجاح في هذا القطاع على جميع المستويات لاجتذاب كل السياح إلى مملكة البحرين.
وقال سموه إن ما تشهده مملكة البحرين من توسع في إنشاء العديد من المرافق والمنتجعات السياحية يجسد ما تتمتع به البحرين من بيئة مثالية للاستثمار في القطاع السياحي والفندقي وما تحظى به من مكانة متميزة على الخارطة السياحية الاقليمية والدولية، مشيراً سموه إلى أن مملكة البحرين تشجع التنمية السياحية وتقدم كل التسهيلات لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، بحضور حفل إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع العرين وافتتاح أبرز منتجعات رافلز العالمية في مملكة البحرين.
وكان في استقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لدى وصوله الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وإدارة مجموعة جي إف إتش وشركتها التابعة، العرين القابضة.
واطلع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة خلال جولة لسموه في الفندق على عرض يشرح البدء في المرحلة الجديدة للمخطط الجديد لمشروع العرين وما يتضمنه من مرافق، واستمع سموه إلى شرح عن المراحل التي مر بها المشروع وما يحتوي عليه الفندق من مرافق حيوية وخدمات عصرية ومتطورة تتميز بالطابع الجمالي الراقي، وتعزز مفهوم السياحة البيئية، وتعمل على اجتذاب المزيد من الزوار من داخل وخارج المملكة، وتتناسب مع مكانة البحرين السياحية في المنطقة، مشيداً سموه بهذا الإنجاز السياحي المتميز والذي يهدف إلى الحفاظ على منجزات مملكة البحرين والمساهمة في تحقيق نموها وازدهارها.
وفي ختام الحفل تم تقديم هدية تذكارية لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بهذه المناسبة، ثم تم التقاط الصور التذكارية.
من جانبه اعرب هشام الريس رئيس مجلس إدارة شركة العرين والرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش عن خالص شكره وامتنانه لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة على تفضل سموه بافتتاح الفندق، وعلى ما قدمته حكومة مملكة البحرين من دعم وما وفرته من تسهيلات لتنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن هذا المخطط للمشروع الفريد المتطور والمتعدد الاستخدامات في العرين يجسد أرقى مستوى من الإبداع البحريني وروعة وجمال الطبيعة الخلابة، حيث اعلن إنشاء أحدث فندق خمس نجوم في البحرين والذي ستديره شركة رافلز، التي من المقرر أن تقدم للزوار من المنطقة وحول العالم مستوى جديدا من التميز والرفاهية في العرين. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع مجموعة متميزة من الشركاء، فإننا نتطلع إلى تحويل رؤيتنا وخطتنا الرائدة إلى واقع ملموس.
من جهته عبر عمر أكار، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات رافلز، عن سعادته بوجود علامة رافلز التجارية في مملكة البحرين، وذلك من خلال الظهور الأول لفندق رافلز قصر العرين البحرين، حيث سيتضمن هذا المنتجع الرائع خدمة رافلز الأسطورية، من خلال تقديم مأكولات لأشهى المطابخ العالمية، ووسائل الراحة، مما يوفر لضيوف مملكة البحرين مكانا تستكشف من خلاله الثقافة الغنية في المملكة والتواصل معها، مقدماً الشكر للشركاء في مجموعة جي إف إتش المالية، الذين سيساعدوننا بتعاونهم ورؤيتهم في مشروع العرين على رفع مستوى الضيافة الفاخرة في البحرين، كما ستواصل العرين بتطوير مشاريع أخرى ضمن المخطط الرئيسي الذي سيتم إعلانه في المستقبل القريب.
ويعمل المخطط الرئيسي لفندق رافلز قصر العرين البحرين على ترسيخ المشروع كوجهة راقية رائدة للمعيشة والضيافة والترفيه والتجارة، إذ يقع بالقرب من منتزه ومحمية العرين للحياة البرية في المنطقة الجنوبية من مملكة البحرين وعلى مقربة من حلبة البحرين الدولية ومسرح الدانة. وسيؤدي المشروع إلى إنشاء مدينة جديدة تبلغ مساحتها حوالي 2 مليون متر مربع من الأراضي و1.5 مليون متر مربع من المساحة المبنية، وستكون قادرة على استيعاب حوالي 25000 شخص. يتكون المشروع من 16 تجمعاً رئيسياً تشمل مكاتب تجارية، وحدات بيع بالتجزئة، مطاعم، فنادق، مرافق صحية وتعليمية، ومجموعة من المجتمعات السكنية. تم تحديث المخطط الرئيسي وتحسينه لمواكبة الاتجاهات الجديدة للصحة واللياقة البدنية بالإضافة إلى شوارع التسوق التي يمكن المشي فيها،
يتوسطه مشروع العرين أحدث فندق من فئة خمس نجوم في البحرين، فندق رافلز قصر العرين البحرين، الذي تم تصميمه وفقا لمعايير رافلز الصارمة، ليكون واحدا من عروض الضيافة الأكثر فخامة في البحرين، حيث يعكس الطابع العربي الجذاب إلى جانب الرقي والفخامة ذات المستوى العالمي. يمتد الفندق المميز على مساحة 131 , 213 مترا مربعا، ويتكون من 78 فيلا و120 مفتاحا ويضم كل منها 1/2/3 غرف نوم، مع حمامات سباحة خاصة وحدائق، مما يجعلها واحة للمسافرين. ويضم الفندق أيضا خمسة منافذ للأطعمة والمشروبات ومطعما على السطح ومنتجعا صحيا حائزا على جوائز لتجربة استرخاء مثالية.
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