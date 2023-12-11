تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد:إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع العرين

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افتتاح أبرز منتجعات الرافلز بسعة 120 مفتاحا على مساحة ١٣١ ألف متر مربع

العرين وجهة رائدة وراقية للمعيشة والضيافة والترفيه والتجارة





أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬مشهوداً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬ولديها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والجوائز‭ ‬العالمية،‭ ‬ولديها‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬لاجتذاب‭ ‬كل‭ ‬السياح‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

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وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬والمنتجعات‭ ‬السياحية‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والفندقي‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬السياحية‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشجع‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬وتقدم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬لتحفيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬مردود‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬‮

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تفضل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬بحضور‭ ‬حفل‭ ‬إطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬لمشروع‭ ‬العرين‭ ‬وافتتاح‭ ‬أبرز‭ ‬منتجعات‭ ‬رافلز‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

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وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وإدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬وشركتها‭ ‬التابعة،‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭.‬‮

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واطلع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬لسموه‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬يشرح‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمخطط‭ ‬الجديد‭ ‬لمشروع‭ ‬العرين‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬مرافق،‭ ‬واستمع‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬عن‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬المشروع‭ ‬وما‭ ‬يحتوي‭ ‬عليه‭ ‬الفندق‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬حيوية‭ ‬وخدمات‭ ‬عصرية‭ ‬ومتطورة‭ ‬تتميز‭ ‬بالطابع‭ ‬الجمالي‭ ‬الراقي،‭ ‬وتعزز‭ ‬مفهوم‭ ‬السياحة‭ ‬البيئية،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬اجتذاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وتتناسب‭ ‬مع‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬السياحي‭ ‬المتميز‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬منجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نموها‭ ‬وازدهارها‭.‬‮

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وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭.‬‮

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من‭ ‬جانبه‭ ‬اعرب‭ ‬هشام‭ ‬الريس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬بافتتاح‭ ‬الفندق،‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وما‭ ‬وفرته‭ ‬من‭ ‬تسهيلات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشروع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬للمشروع‭ ‬الفريد‭ ‬المتطور‭ ‬والمتعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬في‭ ‬العرين‭ ‬يجسد‭ ‬أرقى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬البحريني‭ ‬وروعة‭ ‬وجمال‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخلابة،‭ ‬حيث‭ ‬اعلن‭ ‬إنشاء‭ ‬أحدث‭ ‬فندق‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬ستديره‭ ‬شركة‭ ‬رافلز،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬للزوار‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬وحول‭ ‬العالم‭ ‬مستوى‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والرفاهية‭ ‬في‭ ‬العرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الشركاء،‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬رؤيتنا‭ ‬وخطتنا‭ ‬الرائدة‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭.‬‮

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من‭ ‬جهته‭ ‬عبر‭ ‬عمر‭ ‬أكار،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لفنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬رافلز،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بوجود‭ ‬علامة‭ ‬رافلز‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬لفندق‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتضمن‭ ‬هذا‭ ‬المنتجع‭ ‬الرائع‭ ‬خدمة‭ ‬رافلز‭ ‬الأسطورية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مأكولات‭ ‬لأشهى‭ ‬المطابخ‭ ‬العالمية،‭ ‬ووسائل‭ ‬الراحة،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬لضيوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مكانا‭ ‬تستكشف‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الثقافة‭ ‬الغنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتواصل‭ ‬معها،‭ ‬مقدماً‭ ‬الشكر‭ ‬للشركاء‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية،‭ ‬الذين‭ ‬سيساعدوننا‭ ‬بتعاونهم‭ ‬ورؤيتهم‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬العرين‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الضيافة‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬ستواصل‭ ‬العرين‭ ‬بتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانه‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬‮

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ويعمل‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬لفندق‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬المشروع‭ ‬كوجهة‭ ‬راقية‭ ‬رائدة‭ ‬للمعيشة‭ ‬والضيافة‭ ‬والترفيه‭ ‬والتجارة،‭ ‬إذ‭ ‬يقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منتزه‭ ‬ومحمية‭ ‬العرين‭ ‬للحياة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعلى‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ومسرح‭ ‬الدانة‭. ‬وسيؤدي‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مدينة‭ ‬جديدة‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬حوالي‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬و1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬المبنية،‭ ‬وستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬حوالي‭ ‬25000‭ ‬شخص‭. ‬يتكون‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬تجمعاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬تشمل‭ ‬مكاتب‭ ‬تجارية،‭ ‬وحدات‭ ‬بيع‭ ‬بالتجزئة،‭ ‬مطاعم،‭ ‬فنادق،‭ ‬مرافق‭ ‬صحية‭ ‬وتعليمية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المجتمعات‭ ‬السكنية‭. ‬تم‭ ‬تحديث‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬وتحسينه‭ ‬لمواكبة‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الجديدة‭ ‬للصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬التسوق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬المشي‭ ‬فيها،‮

‬يتوسطه‭ ‬مشروع‭ ‬العرين‭ ‬أحدث‭ ‬فندق‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬فندق‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬وفقا‭ ‬لمعايير‭ ‬رافلز‭ ‬الصارمة،‭ ‬ليكون‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬الضيافة‭ ‬الأكثر‭ ‬فخامة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬الطابع‭ ‬العربي‭ ‬الجذاب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرقي‭ ‬والفخامة‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬يمتد‭ ‬الفندق‭ ‬المميز‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬131 , 213‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬78‭ ‬فيلا‭ ‬و120‭ ‬مفتاحا‭ ‬ويضم‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬1‭/‬2‭/‬3‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬مع‭ ‬حمامات‭ ‬سباحة‭ ‬خاصة‭ ‬وحدائق،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬واحة‭ ‬للمسافرين‭. ‬ويضم‭ ‬الفندق‭ ‬أيضا‭ ‬خمسة‭ ‬منافذ‭ ‬للأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬ومطعما‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬ومنتجعا‭ ‬صحيا‭ ‬حائزا‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬لتجربة‭ ‬استرخاء‭ ‬مثالية‭.‬‮

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