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تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد:إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع العرين

12/11/2023 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عبدالله بن حمد: البحرين حققت نجاحا مشهودا في القطاع الفندقي ولديها المقومات المثالية للاستثمار

افتتاح أبرز منتجعات الرافلز بسعة 120 مفتاحا على مساحة ١٣١ ألف متر مربع

العرين وجهة رائدة وراقية للمعيشة والضيافة والترفيه والتجارة


أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬مشهوداً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬ولديها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والجوائز‭ ‬العالمية،‭ ‬ولديها‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬لاجتذاب‭ ‬كل‭ ‬السياح‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬والمنتجعات‭ ‬السياحية‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والفندقي‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬السياحية‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشجع‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬وتقدم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬لتحفيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬مردود‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تفضل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬بحضور‭ ‬حفل‭ ‬إطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬لمشروع‭ ‬العرين‭ ‬وافتتاح‭ ‬أبرز‭ ‬منتجعات‭ ‬رافلز‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وإدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬وشركتها‭ ‬التابعة،‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭.‬‮

واطلع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬لسموه‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬يشرح‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمخطط‭ ‬الجديد‭ ‬لمشروع‭ ‬العرين‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬مرافق،‭ ‬واستمع‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬عن‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬المشروع‭ ‬وما‭ ‬يحتوي‭ ‬عليه‭ ‬الفندق‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬حيوية‭ ‬وخدمات‭ ‬عصرية‭ ‬ومتطورة‭ ‬تتميز‭ ‬بالطابع‭ ‬الجمالي‭ ‬الراقي،‭ ‬وتعزز‭ ‬مفهوم‭ ‬السياحة‭ ‬البيئية،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬اجتذاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وتتناسب‭ ‬مع‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬السياحي‭ ‬المتميز‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬منجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نموها‭ ‬وازدهارها‭.‬‮

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭.‬‮

من‭ ‬جانبه‭ ‬اعرب‭ ‬هشام‭ ‬الريس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬بافتتاح‭ ‬الفندق،‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وما‭ ‬وفرته‭ ‬من‭ ‬تسهيلات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشروع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬للمشروع‭ ‬الفريد‭ ‬المتطور‭ ‬والمتعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬في‭ ‬العرين‭ ‬يجسد‭ ‬أرقى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬البحريني‭ ‬وروعة‭ ‬وجمال‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخلابة،‭ ‬حيث‭ ‬اعلن‭ ‬إنشاء‭ ‬أحدث‭ ‬فندق‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬ستديره‭ ‬شركة‭ ‬رافلز،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬للزوار‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬وحول‭ ‬العالم‭ ‬مستوى‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والرفاهية‭ ‬في‭ ‬العرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الشركاء،‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬رؤيتنا‭ ‬وخطتنا‭ ‬الرائدة‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭.‬‮

من‭ ‬جهته‭ ‬عبر‭ ‬عمر‭ ‬أكار،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لفنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬رافلز،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بوجود‭ ‬علامة‭ ‬رافلز‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬لفندق‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتضمن‭ ‬هذا‭ ‬المنتجع‭ ‬الرائع‭ ‬خدمة‭ ‬رافلز‭ ‬الأسطورية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مأكولات‭ ‬لأشهى‭ ‬المطابخ‭ ‬العالمية،‭ ‬ووسائل‭ ‬الراحة،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬لضيوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مكانا‭ ‬تستكشف‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الثقافة‭ ‬الغنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتواصل‭ ‬معها،‭ ‬مقدماً‭ ‬الشكر‭ ‬للشركاء‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية،‭ ‬الذين‭ ‬سيساعدوننا‭ ‬بتعاونهم‭ ‬ورؤيتهم‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬العرين‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الضيافة‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬ستواصل‭ ‬العرين‭ ‬بتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانه‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬‮

ويعمل‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬لفندق‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬المشروع‭ ‬كوجهة‭ ‬راقية‭ ‬رائدة‭ ‬للمعيشة‭ ‬والضيافة‭ ‬والترفيه‭ ‬والتجارة،‭ ‬إذ‭ ‬يقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منتزه‭ ‬ومحمية‭ ‬العرين‭ ‬للحياة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعلى‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ومسرح‭ ‬الدانة‭. ‬وسيؤدي‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مدينة‭ ‬جديدة‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬حوالي‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬و1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬المبنية،‭ ‬وستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬حوالي‭ ‬25000‭ ‬شخص‭. ‬يتكون‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬تجمعاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬تشمل‭ ‬مكاتب‭ ‬تجارية،‭ ‬وحدات‭ ‬بيع‭ ‬بالتجزئة،‭ ‬مطاعم،‭ ‬فنادق،‭ ‬مرافق‭ ‬صحية‭ ‬وتعليمية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المجتمعات‭ ‬السكنية‭. ‬تم‭ ‬تحديث‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬وتحسينه‭ ‬لمواكبة‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الجديدة‭ ‬للصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬التسوق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬المشي‭ ‬فيها،‮
‬يتوسطه‭ ‬مشروع‭ ‬العرين‭ ‬أحدث‭ ‬فندق‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬فندق‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬وفقا‭ ‬لمعايير‭ ‬رافلز‭ ‬الصارمة،‭ ‬ليكون‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬الضيافة‭ ‬الأكثر‭ ‬فخامة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬الطابع‭ ‬العربي‭ ‬الجذاب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرقي‭ ‬والفخامة‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬يمتد‭ ‬الفندق‭ ‬المميز‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬131 , 213‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬78‭ ‬فيلا‭ ‬و120‭ ‬مفتاحا‭ ‬ويضم‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬1‭/‬2‭/‬3‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬مع‭ ‬حمامات‭ ‬سباحة‭ ‬خاصة‭ ‬وحدائق،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬واحة‭ ‬للمسافرين‭. ‬ويضم‭ ‬الفندق‭ ‬أيضا‭ ‬خمسة‭ ‬منافذ‭ ‬للأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬ومطعما‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬ومنتجعا‭ ‬صحيا‭ ‬حائزا‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬لتجربة‭ ‬استرخاء‭ ‬مثالية‭.‬‮

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