Tuesday, 12 December 2023 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الأعلى للقضاء)) يستضيف المحكم الدولي غاريبورن في طاولة مستديرة

12/11/2023 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمحكم‭ ‬الدولي‭ ‬البارز‭ ‬غاري‭ ‬بورن،‭ ‬في‭ ‬طاولة‭ ‬مستديرة،‭ ‬تحدث‭ ‬خلالها‭ ‬حول‭ ‬‮«‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬حول‭ ‬امتداد‭ ‬اتفاق‭ ‬التحكيم‭ ‬إلى‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السادة‭ ‬القضاة‭.‬

وتناول‭ ‬بورن‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمعهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية،‭ ‬أبرز‭ ‬تطبيقات‭ ‬المحاكم‭ ‬والاتجاهات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬امتداد‭ ‬شرط‭ ‬التحكيم‭ ‬الى‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث،‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬إمكانية‭ ‬امتداد‭ ‬اتفاق‭ ‬التحكيم‭ ‬الى‭ ‬طرف‭ ‬ليس‭ ‬موقعًا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬التحكيم،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النظريات‭ ‬المعاصرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬مثل‭ ‬نظرية‭ ‬المجموعة‭ ‬العقدية‭ ‬الواحدة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬المقاولات‭ ‬الضخمة‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭.‬

وتطرق‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬نظرية‭ ‬المجموعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الواحدة،‭ ‬والتي‭ ‬تكون‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬أم‭ ‬ومجموعة‭ ‬شركات‭ ‬تابعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نظرية‭ ‬غطاء‭ ‬الشركة‭ ‬والمقصود‭ ‬به‭ ‬الشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬للشركة‭ ‬والذمة‭ ‬المالية‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬للشركاء‭ ‬والمدراء‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

واستعرض‭ ‬بورن‭ ‬في‭ ‬نقاشاته‭ ‬قواعد‭ ‬إجراءات‭ ‬التحكيم‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬عليها‭ ‬اتفاقية‭ ‬الاعتراف‭ ‬بقرارات‭ ‬التحكيم‭ ‬الأجنبية‭ ‬وتنفيذها‭ (‬نيويورك،‭ ‬1958‭)‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التحكيم‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬يعد‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬القانوني‭ ‬للجوء‭ ‬الى‭ ‬التحكيم‭ ‬وتتبع‭ ‬العلاقات‭ ‬التعاقدية‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬بغرض‭ ‬إنجاز‭ ‬ذات‭ ‬المشروع،‭ ‬حيث‭ ‬يختلف‭ ‬حسب‭ ‬ظروف‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬والقانون‭ ‬الواجب‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬لنزاع‭.‬

هذا،‭ ‬ويُعد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمحكم‭ ‬الدولي‭ ‬البارز‭ ‬غاري‭ ‬بورن‭ ‬قامة‭ ‬أكاديمية‭ ‬مرموقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الدولي،‭ ‬وأحد‭ ‬أبرز‭ ‬ممارسي‭ ‬التحكيم‭ ‬المعاصرين،‭ ‬وشارك‭ ‬محَكّمًا‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬قضية‭ ‬تحكيم‭ ‬دولي،‭ ‬وهو‭ ‬مؤلف‭ ‬موسوعة‭ ‬‮«‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المراجع‭ ‬في‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬عالميًّا‭.‬

MENAFN11122023000055011008ID1107574732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث