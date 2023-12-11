((الأعلى للقضاء)) يستضيف المحكم الدولي غاريبورن في طاولة مستديرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتناول‭ ‬بورن‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمعهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية،‭ ‬أبرز‭ ‬تطبيقات‭ ‬المحاكم‭ ‬والاتجاهات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬امتداد‭ ‬شرط‭ ‬التحكيم‭ ‬الى‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث،‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬إمكانية‭ ‬امتداد‭ ‬اتفاق‭ ‬التحكيم‭ ‬الى‭ ‬طرف‭ ‬ليس‭ ‬موقعًا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬التحكيم،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النظريات‭ ‬المعاصرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬مثل‭ ‬نظرية‭ ‬المجموعة‭ ‬العقدية‭ ‬الواحدة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬المقاولات‭ ‬الضخمة‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭.‬

وتطرق‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬نظرية‭ ‬المجموعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الواحدة،‭ ‬والتي‭ ‬تكون‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬أم‭ ‬ومجموعة‭ ‬شركات‭ ‬تابعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نظرية‭ ‬غطاء‭ ‬الشركة‭ ‬والمقصود‭ ‬به‭ ‬الشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬للشركة‭ ‬والذمة‭ ‬المالية‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬للشركاء‭ ‬والمدراء‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

واستعرض‭ ‬بورن‭ ‬في‭ ‬نقاشاته‭ ‬قواعد‭ ‬إجراءات‭ ‬التحكيم‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬عليها‭ ‬اتفاقية‭ ‬الاعتراف‭ ‬بقرارات‭ ‬التحكيم‭ ‬الأجنبية‭ ‬وتنفيذها‭ (‬نيويورك،‭ ‬1958‭)‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التحكيم‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬يعد‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬القانوني‭ ‬للجوء‭ ‬الى‭ ‬التحكيم‭ ‬وتتبع‭ ‬العلاقات‭ ‬التعاقدية‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬بغرض‭ ‬إنجاز‭ ‬ذات‭ ‬المشروع،‭ ‬حيث‭ ‬يختلف‭ ‬حسب‭ ‬ظروف‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬والقانون‭ ‬الواجب‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬لنزاع‭.‬

هذا،‭ ‬ويُعد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمحكم‭ ‬الدولي‭ ‬البارز‭ ‬غاري‭ ‬بورن‭ ‬قامة‭ ‬أكاديمية‭ ‬مرموقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الدولي،‭ ‬وأحد‭ ‬أبرز‭ ‬ممارسي‭ ‬التحكيم‭ ‬المعاصرين،‭ ‬وشارك‭ ‬محَكّمًا‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬قضية‭ ‬تحكيم‭ ‬دولي،‭ ‬وهو‭ ‬مؤلف‭ ‬موسوعة‭ ‬‮«‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المراجع‭ ‬في‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬عالميًّا‭.‬