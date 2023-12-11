((التظلمات)) تعقد ندوة حوارية بعنوان (حقوق الإنسان.. الواجبات والتحديات)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت الأمانة العامة للتظلمات أمس ندوة حوارية مفتوحة تحت عنوان (تعزيز احترام حقوق الإنسان...الواجبات والتحديات) وذلك بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، والذي يصادف هذا العام أيضا الذكرى الـ75 على صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد حضر الندوة لفيف من المشاركين مثلوا جهات عدة، وتحدث فيها كلٌ من غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحمد خالد الهزاع، القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة.
حيث تناول المتحدثون التعريف بمسيرة التطور الحقوقي في مملكة البحرين في مسارات متكاملة ومنها إنشاء الأجهزة الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان ذات التخصص النوعي، كما استعرضوا أوجه التعاون بين هذه الأجهزة والمؤسسات ضمن الأطر القانونية التي تحكم عملها، وتطرقوا كذلك إلى بعض التحديات التي واجهت عملها ومنها كيفية اكتساب ثقة الجمهور ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وعلاقاتها مع منظمات المجتمع المدني.
وتم في الندوة أيضا عرض فيلم وثائقي عن مسيرة عمل الأمانة العامة للتظلمات طوال عشر سنوات، وفيلم آخر عن دور الأمم المتحدة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهم ما تضمنه من بنود.
من جانبها أكدت غادة حميد حبيب أن الغرض من عقد هذه الندوة هو مشاركة العالم في الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، من خلال حوار مفتوح يتضمن محتوى معرفيا وثقافيا يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، وهو من جملة الرسالة الوظيفية التي يؤديها منتسبو أجهزة ومؤسسات الانتصاف المستقلة في خدمة الجمهور والمجتمع.
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