((التظلمات)) تعقد ندوة حوارية بعنوان (حقوق الإنسان.. الواجبات والتحديات)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيث‭ ‬تناول‭ ‬المتحدثون‭ ‬التعريف‭ ‬بمسيرة‭ ‬التطور‭ ‬الحقوقي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬متكاملة‭ ‬ومنها‭ ‬إنشاء‭ ‬الأجهزة‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬بتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ذات‭ ‬التخصص‭ ‬النوعي،‭ ‬كما‭ ‬استعرضوا‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ضمن‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬عملها،‭ ‬وتطرقوا‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬عملها‭ ‬ومنها‭ ‬كيفية‭ ‬اكتساب‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وعلاقاتها‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

وتم‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬أيضا‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬مسيرة‭ ‬عمل‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬طوال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬وفيلم‭ ‬آخر‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وأهم‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬بنود‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬أن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬هو‭ ‬مشاركة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬مفتوح‭ ‬يتضمن‭ ‬محتوى‭ ‬معرفيا‭ ‬وثقافيا‭ ‬يتعلق‭ ‬بموضوع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬جملة‭ ‬الرسالة‭ ‬الوظيفية‭ ‬التي‭ ‬يؤديها‭ ‬منتسبو‭ ‬أجهزة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الانتصاف‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الجمهور‭ ‬والمجتمع‭.‬