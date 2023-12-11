سوق المزارعين يحتفي بالحرف التقليدية في العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬أيام،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬14‭ - ‬16‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وسيقام‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬وخارجه،‭ ‬ويتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬المهرجان‭ ‬فعاليات‭ ‬الأطفال‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬حيوانات‭ ‬وركن‭ ‬الفن‭ ‬والألعاب‭ ‬المختلفة‭.‬

ونشر‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬يصادف‭ ‬أيام‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬والسبت،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬5‭ ‬مساء،‭ ‬ويشمل‭ ‬المهرجان‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬وعروضا‭ ‬ومفاجآت‭ ‬للزوار‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬الدائم‭ ‬بهورة‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬كمنصة‭ ‬نوعية‭ ‬لتشجيع‭ ‬وترويج‭ ‬المنتجات‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬السوق‭ ‬48‭ ‬منفذا‭ ‬للبيع،‭ ‬منها‭ ‬38‭ ‬موقع‭ ‬بيع‭ ‬للمزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لعرض‭ ‬المنتوجات‭ ‬البحرينية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭.‬