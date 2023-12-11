سوق المزارعين يحتفي بالحرف التقليدية في العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ينطلق مهرجان العيد الوطني في سوق المزارعين بهورة عالي يوم الخميس للاحتفاء بالحرف التقليدية والمزارعين البحرينيين، والأسر المنتجة، والمأكولات الشعبية.
ويأتي المهرجان الذي يستمر مدة 3 أيام، في الفترة 14 - 16 ديسمبر، ضمن احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية.
وسيقام المهرجان في داخل مبنى سوق المزارعين وخارجه، ويتضمن برنامج المهرجان فعاليات الأطفال المختلفة من حيوانات وركن الفن والألعاب المختلفة.
ونشر سوق المزارعين عبر منصات التواصل الاجتماعي أن المهرجان يصادف أيام الخميس والجمعة والسبت، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، ويشمل المهرجان فعاليات متنوعة وعروضا ومفاجآت للزوار.
يشار إلى أن سوق المزارعين الدائم بهورة عالي في المحافظة الشمالية تأسس في عام 2018 كمنصة نوعية لتشجيع وترويج المنتجات المحلية، حيث يضم السوق 48 منفذا للبيع، منها 38 موقع بيع للمزارعين البحرينيين لعرض المنتوجات البحرينية ذات الجودة العالية.
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