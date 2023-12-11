مستشار الملك يستقبل الباحث الحويطي والكاتب الدوسري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام
أمس بمكتبه في قصر القضيبية الباحث الإعلامي فيصل حسين الفقير الحويطي حيث أهداه نسخة من أطروحة الماجستير بعنوان: الأشكال الاتصالية المستخدمة في تقديم الأنشطة بمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بمملكة البحرين «دراسة تحليلية».
وأعرب المستشار الحمر
عن تقديره لما بذله الباحث من جهد طيب في إعداد هذه الأطروحة المهمة، وأثنى على عطاء الكوادر البحرينية الشابة وتفانيها في خدمة وطنها وتعزيز مكانته في كل المجالات والتخصصات، متمنياً له مزيداً من النجاح والتقدم في حياته العلمية والعملية.
من جانبه، أعرب الباحث الحويطي عن شكره لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام على ما يبديه من دعم وتشجيع للإعلاميين والباحثين البحرينيين وتقدير عطاءاتهم لكل ما من شأنه رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.
كما استقبل مستشار جلالة الملك الكاتب محمد وجدي الدوسري الذي قدم له نسخة من روايته بعنوان «مفازة».
وأشاد الحمر بجهود الكتاب البحرينيين وإسهاماتهم في إثراء الحركة الثقافية والفكرية في البلاد من خلال اصداراتهم ومؤلفاتهم المتنوعة، ونوه بالجهد الذي بذله الكاتب محمد
الدوسري في إصدار هذه الرواية القيمة،
متمنيا له كل التوفيق لمزيد من هذه
الإصدارات التي تبرز إبداعات وقدرات الشباب البحريني.
وتقدم الكاتب بالشكر الجزيل لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام على تشجيعه الدائم للكتاب البحرينيين مما يشكل حافزا لهم لمواصلة تقديم النتاجات الأدبية والثقافية المتميزة.
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