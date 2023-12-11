مستشار الملك يستقبل الباحث الحويطي والكاتب الدوسري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬المستشار‭ ‬الحمر

عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬بذله‭ ‬الباحث‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬طيب‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬الأطروحة‭ ‬المهمة،‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬عطاء‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬وتفانيها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنها‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬والتخصصات،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الباحث‭ ‬الحويطي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لمستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬للإعلاميين‭ ‬والباحثين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتقدير‭ ‬عطاءاتهم‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬رفعة‭ ‬الوطن‭ ‬وتقدمه‭ ‬وازدهاره‭. ‬

كما‭ ‬استقبل‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الكاتب‭ ‬محمد‭ ‬وجدي‭ ‬الدوسري‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬له‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬روايته‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مفازة‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬الحمر‭ ‬بجهود‭ ‬الكتاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الحركة‭ ‬الثقافية‭ ‬والفكرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اصداراتهم‭ ‬ومؤلفاتهم‭ ‬المتنوعة،‭ ‬ونوه‭ ‬بالجهد‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬الكاتب‭ ‬محمد‮

‬‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬هذه‭ ‬الرواية‭ ‬القيمة،‮

‬‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬هذه‮

‬‭ ‬الإصدارات‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬إبداعات‭ ‬وقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

وتقدم‭ ‬الكاتب‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لمستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬تشجيعه‭ ‬الدائم‭ ‬للكتاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬حافزا‭ ‬لهم‭ ‬لمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬النتاجات‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬المتميزة‭.‬