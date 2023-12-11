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الجلاهمة تستقبل الجراح الأمريكي معوّض بعد مشاركته في ((المنامة هيلث))

12/11/2023 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬في‭ ‬مكتبها‭ ‬أمس،‭ ‬البروفيسور‭ ‬غابي‭ ‬معوّض‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬جراحي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجراحات‭ ‬الروبوتية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطب،‭ ‬منها‭ ‬الجراحات‭ ‬الروبوتية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحّبت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بزيارة‭ ‬البروفيسور‭ ‬معوّض،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وتوفير‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطب‭ ‬والعلاج،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬للخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ووفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬الأنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬نوه‭ ‬البروفيسور‭ ‬غابي‭ ‬معوّض‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬أحدث‭ ‬الوسائل‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬العلاجات‭ ‬الطبية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬المنامة‭ ‬الدولي‭ ‬الصحي‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬هيلث‮»‬‭.‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البروفيسور‭ ‬غابي‭ ‬معوّض‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬المنامة‭ ‬الدولي‭ ‬الصحي‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬هيلث‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬طرح‭ ‬أحدث‭ ‬الوسائل‭ ‬للجراحات‭ ‬الروبوتية‭ ‬الحديثة‭ ‬والمطبقة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عدة‭ ‬للأمراض‭ ‬المختلفة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الدكتور‭ ‬أكبر‭ ‬جلال‭ ‬الرئيس‭ ‬العام‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للأقسام‭ ‬الجراحية‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬والدكتور‭ ‬حازم‭ ‬العالي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬العام‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للأقسام‭ ‬الجراحية‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭.‬

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