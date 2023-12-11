الجلاهمة تستقبل الجراح الأمريكي معوّض بعد مشاركته في ((المنامة هيلث))

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- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، في مكتبها أمس، البروفيسور غابي معوّض أحد أشهر جراحي الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الجراحات الروبوتية، حيث تم بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلّقة بأحدث التقنيات في عالم الطب، منها الجراحات الروبوتية.
وخلال اللقاء رحّبت الرئيس التنفيذي بزيارة البروفيسور معوّض، مؤكدة حرص المستشفيات الحكومية على الاستمرار في تعزيز الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وتوفير أحدث التقنيات في مجالات الطب والعلاج، ومواصلة الجهود من أجل المزيد من التطوير والتحديث للخدمات الصحية المقدمة في المملكة ووفقاً لأحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال.
من جانبه نوه البروفيسور غابي معوّض بمستوى الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها مملكة البحرين، وحرصها على تبني أحدث الوسائل القائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والتي تسهم في رفع جودة العلاجات الطبية، مشيداً بالنجاح الذي حققه مؤتمر ومعرض المنامة الدولي الصحي «المنامة هيلث».الجدير بالذكر أن البروفيسور غابي معوّض كان قد شارك في مؤتمر ومعرض المنامة الدولي الصحي «المنامة هيلث»، حيث طرح أحدث الوسائل للجراحات الروبوتية الحديثة والمطبقة في مجالات عدة للأمراض المختلفة.
حضر اللقاء من جانب المستشفيات الحكومية الدكتور أكبر جلال الرئيس العام للخدمات الطبية للأقسام الجراحية بمجمع السلمانية الطبي، والدكتور حازم العالي نائب الرئيس العام للخدمات الطبية للأقسام الجراحية بمجمع السلمانية الطبي.
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