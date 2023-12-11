البحرين الثانية خليجيًّا من حيث عدد مواطناتها والعاملات في الحكومة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬إحصائي‭ ‬خليجي‭ ‬عن‭ ‬تصدر‭ ‬البحرين‭ ‬مراتب‭ ‬متقدمة‭ ‬خليجيا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المواطنات‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان،‭ ‬والنساء‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭.‬

وبحسب‭ ‬المركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي،‭ ‬جاءت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬الثاني‭ ‬خليجيا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المواطنات‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان‭ ‬المواطنين،‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭.‬7‭% ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬49‭.‬3‭%‬‭ ‬للمواطنين‭ ‬الذكور‭. ‬وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬حلت‭ ‬الكويت‭ ‬بنسبة‭ ‬51‭% ‬لصالح‭ ‬الإناث‭ ‬مقابل‭ ‬49‭% ‬للذكور‭. ‬

وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬جاءت‭ ‬السعودية‭ ‬بنسبة‭ ‬49.8%‭ ‬لصالح‭ ‬المواطنات،‭ ‬فيما‭ ‬حلت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬عمان‭ ‬بنسبة‭ ‬49.6%‭. ‬وتأتي‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬الرابع‭ ‬خليجيا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نسبة‭ ‬الإناث‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬حيث‭ ‬يشكلن‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬38‭.‬5‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬61‭.‬5‭% ‬لصالح‭ ‬الذكور‭. ‬

ولم‭ ‬يذكر‭ ‬التقرير‭ ‬الإحصائي‭ ‬نسب‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬المتبقية‭. ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬المواطنات‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬49‭.‬8‭%. ‬وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬منسجمة‭ ‬مع‭ ‬الاتجاه‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬تتسم‭ ‬عادةً‭ ‬بالمساواة‭ ‬في‭ ‬التمثيل‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬حيث‭ ‬تقترب‭ ‬نسبة‭ ‬التمثيل‭ ‬لكل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬50‭% .‬

ومن‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان،‭ ‬جاءت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬وعُمان‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬الأول،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتهن‭ ‬نحو‭ ‬39‭%‬،‭ ‬مقابل‭ ‬61‭% ‬لصالح‭ ‬الذكور‭. ‬أما‭ ‬السعودية‭ ‬فأتت‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬الثالث‭ ‬بنسبة‭ ‬38‭.‬8‭% ‬للإناث‭ ‬و61‭.‬2‭% ‬للذكور‭.

‬فيما‭ ‬حلت‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭.‬3‭% ‬وقطر‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬السادسة‭ ‬بنسبة‭ ‬28‭.‬3‭%. ‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬حوالي‭ ‬20‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬أنثى‭ ‬وشكلن‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬36‭.‬7‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭. ‬وشكل‭ ‬الذكور‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬63‭.‬3‭% ‬وتراوحت‭ ‬نسب‭ ‬الإناث‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬27‭.‬7‭%-‬38.8%‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬بتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬حلت‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بنسبة‭ ‬59‭.‬4‭% ‬لصالح‭ ‬الإناث‭ ‬العاملات،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬جاءت‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬56‭.‬3‭%. ‬أما‭ ‬الترتيب‭ ‬الثالث‭ ‬فذهب‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬51‭.‬4‭%. ‬وكان‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬قطر،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬نسب‭ ‬العاملات‭ ‬إلى‭ ‬38‭.‬9‭%‬،‭ ‬وجاءت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بنسبة‭ ‬38‭.‬7‭%. ‬وفي‭ ‬الترتيب‭ ‬السادس‭ ‬والأخير‭ ‬جاءت‭ ‬عمان‭ ‬بنسبة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬25‭.‬3‭%.‬

وبين‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬3‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬قضت‭ ‬على‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬نتيجة‭ ‬لجهود‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمرأة‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬فحلت‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬الأول‭ ‬بنسبة‭ ‬57‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والرجال،‭ ‬أما‭ ‬الكويت‭ ‬فأتت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بنسبة‭ ‬49.3%،‭ ‬والسعودية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بنسبة‭ ‬39‭.‬2‭%. ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬جاءت‭ ‬قطر‭ ‬بنسبة‭ ‬38‭%‬،‭ ‬تليها‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭.‬4‭%‬،‭ ‬وفي‭ ‬الترتيب‭ ‬الأخير‭ ‬حلت‭ ‬عمان‭ ‬بنسبة‭ ‬28‭.‬9‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭.‬