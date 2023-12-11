البحرين الثانية خليجيًّا من حيث عدد مواطناتها والعاملات في الحكومة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف تقرير إحصائي خليجي عن تصدر البحرين مراتب متقدمة خليجيا من حيث عدد المواطنات من إجمالي السكان، والنساء العاملات في القطاع الحكومي.
وبحسب المركز الإحصائي الخليجي، جاءت البحرين في الترتيب الثاني خليجيا من حيث عدد المواطنات من إجمالي السكان المواطنين، وذلك بنسبة 50.7% مقارنة بـ 49.3% للمواطنين الذكور. وفي المرتبة الأولى حلت الكويت بنسبة 51% لصالح الإناث مقابل 49% للذكور.
وفي المرتبة الثالثة جاءت السعودية بنسبة 49.8% لصالح المواطنات، فيما حلت في المرتبة الرابعة عمان بنسبة 49.6%. وتأتي البحرين في الترتيب الرابع خليجيا من حيث نسبة الإناث من إجمالي عدد السكان، حيث يشكلن ما نسبته 38.5% مقارنة بـ 61.5% لصالح الذكور.
ولم يذكر التقرير الإحصائي نسب الدول الخليجية المتبقية. كما بلغت نسبة النساء المواطنات من إجمالي السكان المواطنين في مجلس التعاون نحو 49.8%. وبحسب التقرير، تعتبر هذه النسبة منسجمة مع الاتجاه العام في معظم مناطق العالم والتي تتسم عادةً بالمساواة في التمثيل بين الجنسين إلى حد ما، حيث تقترب نسبة التمثيل لكل نوع من 50% .
ومن حيث عدد الإناث من إجمالي السكان، جاءت كل من الكويت وعُمان في الترتيب الأول، إذ بلغت نسبتهن نحو 39%، مقابل 61% لصالح الذكور. أما السعودية فأتت في الترتيب الثالث بنسبة 38.8% للإناث و61.2% للذكور.
فيما حلت الإمارات في المرتبة الخامسة بنسبة 30.3% وقطر في المرتبة السادسة بنسبة 28.3%.
وبلغ إجمالي عدد الإناث في مجلس التعاون الخليجي حوالي 20.5 مليون أنثى وشكلن ما نسبته 36.7% من إجمالي عدد السكان. وشكل الذكور ما نسبته 63.3% وتراوحت نسب الإناث من حيث إجمالي عدد السكان في دول الخليج العربي ما بين 27.7%-38.8%.
وفيما يخص بتمكين المرأة في القطاع الحكومي، حلت الكويت في المركز الأول بنسبة 59.4% لصالح الإناث العاملات، وفي المركز الثاني جاءت البحرين بنسبة 56.3%. أما الترتيب الثالث فذهب إلى الإمارات بنسبة تصل إلى 51.4%. وكان المركز الرابع من نصيب قطر، حيث وصلت نسب العاملات إلى 38.9%، وجاءت السعودية في المركز الخامس بنسبة 38.7%. وفي الترتيب السادس والأخير جاءت عمان بنسبة وصلت إلى 25.3%.
وبين التقرير أن 3 دول خليجية قضت على الفجوة بين الجنسين من المواطنين في القطاع الحكومي، وهو ما يؤكد التقدم المحرز نتيجة لجهود التمكين الاقتصادي للمرأة.
أما فيما يتعلق بتمكين المرأة في القطاع الخاص، فحلت الإمارات في الترتيب الأول بنسبة 57% من إجمالي العاملين في نفس القطاع من النساء والرجال، أما الكويت فأتت في المركز الثاني بنسبة 49.3%، والسعودية في المركز الثالث بنسبة 39.2%. وفي المركز الرابع جاءت قطر بنسبة 38%، تليها البحرين بنسبة 35.4%، وفي الترتيب الأخير حلت عمان بنسبة 28.9% من إجمالي العاملين في القطاع من الجنسين.
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