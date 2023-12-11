تغيير تصنيف عقارات في أم الحصم وتوبلي والعكر والقرية :

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وزيرة الإسكان: اعتماد تصنيف مخطط المرحلة الثانية من الرملي و13 وحدة بالمرحلة الأولى
صدر عن آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني قرارات لاعتماد تصنيف مخطط المرحلة الثانية من مشروع الرملي الإسكاني الكائن بمنطقة الرملي، واعتماد تصنيف 13 وحدة في مشروع الرملي الإسكاني المرحلة الأولى، وتغيير تصنيف عدد من العقارات في منطقة أم الحصم وتوبلي والعكر والقرية.
وتطبق على القرارات، المنشورة في الجريدة الرسمية، الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023، ويلغى كل نص يتعارض مع هذه القرارات، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
واشتملت القرارات على اعتماد تصنيف المخطط المرحلة الثانية من مشروع الرملي الإسكاني والوحدات السكنية في المرحلة الأولى من مشروع الرملي الكائنين في (مجمع 715 / 716).
كما اشتملت قرارات تغيير التصنيف، على تغيير تصنيف عقارات كائنة في منطقة أم الحصم مجمع 337 من تصنيف مناطق السكن الخاص أ ( RA ) وتصنيف مناطق العمارات متعددة الاستخدامات ج ( BC ) وجزء لا يحمل تصنيفًا معتمدًا إلى تصنيف مناطق مجمعات السكن الخاص أ ( RAC ) بشرط دمج عقارين محددين بالقرار، وتغيير تصنيف عقار كائن في منطقة توبلي مجمع 701 من تصنيف مناطق السكن الخاص ب ( RB ) إلى مناطق مجمعات السكن الخاص ب ( RBC ).
وكذلك تغيير تصنيف عقار في منطقة العكر مجمع 624 وعقار في منطقة القرية مجمع 551 من تصنيف مناطق السكن الخاص أ ( RA ) إلى تصنيف مناطق مجمعات السكن الخاص أ ( RAC ) بما يتلاءم مع الاستخدام القائم على العقار.
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