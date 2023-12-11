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تغيير تصنيف عقارات في أم الحصم وتوبلي والعكر والقرية :

12/11/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزيرة الإسكان: اعتماد تصنيف مخطط المرحلة الثانية من الرملي و13 وحدة بالمرحلة الأولى


صدر‭ ‬عن‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬قرارات‭ ‬لاعتماد‭ ‬تصنيف‭ ‬مخطط‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬الرملي‭ ‬الإسكاني‭ ‬الكائن‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرملي،‭ ‬واعتماد‭ ‬تصنيف‭ ‬13‭ ‬وحدة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الرملي‭ ‬الإسكاني‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬وتغيير‭ ‬تصنيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬وتوبلي‭ ‬والعكر‭ ‬والقرية‭.‬

وتطبق‭ ‬على‭ ‬القرارات،‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬93‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬ويلغى‭ ‬كل‭ ‬نص‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬القرارات،‭ ‬وتنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬ويعمل‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشرها‭.‬

واشتملت‭ ‬القرارات‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬تصنيف‭ ‬المخطط‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬الرملي‭ ‬الإسكاني‭ ‬والوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬الرملي‭ ‬الكائنين‭ ‬في‭ (‬مجمع‭ ‬715‭ / ‬716‭).‬

كما‭ ‬اشتملت‭ ‬قرارات‭ ‬تغيير‭ ‬التصنيف،‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬تصنيف‭ ‬عقارات‭ ‬كائنة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬مجمع‭ ‬337‭ ‬من‭ ‬تصنيف‭ ‬مناطق‭ ‬السكن‭ ‬الخاص‭ ‬أ‭ (‬ RA ‭) ‬وتصنيف‭ ‬مناطق‭ ‬العمارات‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬ج‭ (‬ BC ‭) ‬وجزء‭ ‬لا‭ ‬يحمل‭ ‬تصنيفًا‭ ‬معتمدًا‭ ‬إلى‭ ‬تصنيف‭ ‬مناطق‭ ‬مجمعات‭ ‬السكن‭ ‬الخاص‭ ‬أ‭ (‬ RAC ‭) ‬بشرط‭ ‬دمج‭ ‬عقارين‭ ‬محددين‭ ‬بالقرار،‭ ‬وتغيير‭ ‬تصنيف‭ ‬عقار‭ ‬كائن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬توبلي‭ ‬مجمع‭ ‬701‭ ‬من‭ ‬تصنيف‭ ‬مناطق‭ ‬السكن‭ ‬الخاص‭ ‬ب‭ (‬ RB ‭) ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬مجمعات‭ ‬السكن‭ ‬الخاص‭ ‬ب‭ (‬ RBC ‭).‬

وكذلك‭ ‬تغيير‭ ‬تصنيف‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العكر‭ ‬مجمع‭ ‬624‭ ‬وعقار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القرية‭ ‬مجمع‭ ‬551‭ ‬من‭ ‬تصنيف‭ ‬مناطق‭ ‬السكن‭ ‬الخاص‭ ‬أ‭ (‬ RA ‭) ‬إلى‭ ‬تصنيف‭ ‬مناطق‭ ‬مجمعات‭ ‬السكن‭ ‬الخاص‭ ‬أ‭ (‬ RAC ‭) ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬الاستخدام‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬العقار‭.‬

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