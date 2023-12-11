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((خدمات الشورى)) تبحث مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مشروع قانون بشأن ((الحساب الختامي

12/11/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحثت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬الدلال،‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬6‭) ‬مكرر‭ ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬بشأن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬إيمان‭ ‬مصطفى‭ ‬المرباطي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬عبدالله‭ ‬العيسي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بالهيئة،‭ ‬ومحمد‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬بالهيئة‭.‬

وناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الهيئة،‭ ‬مرئيات‭ ‬الهيئة‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بسط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬بوجوب‭ ‬عرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي،‭ ‬وعلى‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لاعتماده‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬منهما‭.‬

كما‭ ‬بحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬المادة‭ ‬محل‭ ‬التعديل‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬ويكون‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشفوعاً‭ ‬بملاحظاتهما‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‮»‬‭. ‬واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬وأسس‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬ديمومة‭ ‬عمل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفق‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتنميته‭ ‬وحسن‭ ‬إدارته‭ ‬واستثماره‭ ‬بأقل‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المخاطر،‭ ‬وبسط‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التابع‭ ‬لها‭. ‬كما‭ ‬واصلت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬74‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬رعاية‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتشغيل‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭: ‬السيدة‭ ‬سبيكة‭ ‬خليفة‭ ‬الفضالة،‭ ‬السيدة‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي،‭ ‬السيد‭ ‬طلال‭ ‬محمد‭ ‬المناعي،‭ ‬السيد‭ ‬هشام‭ ‬هاشم‭ ‬القصاب،‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭: ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬الشامي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التوظيف‭ ‬بالوزارة،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالجبار‭ ‬شرف‭ ‬منسق‭ ‬مكتب‭ ‬الوزير‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬

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