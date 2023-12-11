مدرسة الرفاع فيوز الدولية تطلق ورش العمل للروبوتات 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بالمشاركة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أعلنت مدرسة الرفاع فيوز الدولية توسعة سلسلة ورش عمل الروبوتات التي تنظمها لعام 2024 ابتداء من شهر يناير القادم بالمشاركة مع خريجات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مريم الجميري ومروة العلوي ولطيفة الخياط، انطلاقًا من رؤية والتزام المؤسسين المشاركين لمدرسة الرفاع فيوز الدولية ومعهد ماساستشوستس للتكنولوجيا. تأتي هذه المبادرة في إطار برنامج المبادرات الدولية للعلوم والتقنية
MISTI للعالم العربي، والتي تهدف إلى توفير الفرص التعليمية المبتكرة لعدد أكبر من الطلبة في مملكة البحرين.
وتشمل سلسلة ورش العمل لهذا العام على ورشة بعنوان «إتقان تقنيات المستقبل: إطلاق قوة الميكنة باستخدام الروبوتات»، وعلى دورة متقدمة بعنوان «تحدي الأوتوبوت: هندسة المركبات ذاتية القيادة». وهذه الورش متاحة لطلبة المدراس الحكومية والمدراس الخاص، وهي مصممة لإعطاء خبرة عملية شاملة في الروبوتات والهندسة، بدءًا من البرمجة الأساسية وإعداد النماذج ثلاثية الأبعاد، ووصولاً إلى البرمجة المتقدمة للمركبات ذاتية القيادة برعاية أيون ديجيتال واتصالكم.
وبهذه المناسبة، أعربت جو جراهي، مديرة مدرسة الرفاع فيوز الدولية، عن اعتزازها بهذه الجهود والإنجازات، وأضافت «إننا متحمّسون لتوسعة هذه الفرصة التعليمية التي من شأنها أن تحقق تحوّلاً نوعيًا في النظام التعليمي في مملكة البحرين، ونحن على ثقة أنها سوف تستمر في إلهام الجيل التالي من المبدعين ومساعدتهم على الابتكار والوصول إلى الحلول المثلى للمسائل التقنية المتشعّبة».
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