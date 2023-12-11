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مدرسة الرفاع فيوز الدولية تطلق ورش العمل للروبوتات 2024

12/11/2023 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬أعلنت‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية‭ ‬توسعة‭ ‬سلسلة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬الروبوتات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬خريجات‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬مريم‭ ‬الجميري‭ ‬ومروة‭ ‬العلوي‭ ‬ولطيفة‭ ‬الخياط،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬والتزام‭ ‬المؤسسين‭ ‬المشاركين‭ ‬لمدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية‭ ‬ومعهد‭ ‬ماساستشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬المبادرات‭ ‬الدولية‭ ‬للعلوم‭ ‬والتقنية‭ ‬ MISTI ‭ ‬للعالم‭ ‬العربي،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬لعدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتشمل‭ ‬سلسلة‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬ورشة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إتقان‭ ‬تقنيات‭ ‬المستقبل‭: ‬إطلاق‭ ‬قوة‭ ‬الميكنة‭ ‬باستخدام‭ ‬الروبوتات‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬دورة‭ ‬متقدمة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬الأوتوبوت‭: ‬هندسة‭ ‬المركبات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬الورش‭ ‬متاحة‭ ‬لطلبة‭ ‬المدراس‭ ‬الحكومية‭ ‬والمدراس‭ ‬الخاص،‭ ‬وهي‭ ‬مصممة‭ ‬لإعطاء‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬الروبوتات‭ ‬والهندسة،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬البرمجة‭ ‬الأساسية‭ ‬وإعداد‭ ‬النماذج‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد،‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬البرمجة‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمركبات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬برعاية‭ ‬أيون‭ ‬ديجيتال‭ ‬واتصالكم‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعربت‭ ‬جو‭ ‬جراهي،‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بهذه‭ ‬الجهود‭ ‬والإنجازات،‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬متحمّسون‭ ‬لتوسعة‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬تحوّلاً‭ ‬نوعيًا‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬إلهام‭ ‬الجيل‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحلول‭ ‬المثلى‭ ‬للمسائل‭ ‬التقنية‭ ‬المتشعّبة‮»‬‭.‬

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