مدرسة الرفاع فيوز الدولية تطلق ورش العمل للروبوتات 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)MISTI

وتشمل‭ ‬سلسلة‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬ورشة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إتقان‭ ‬تقنيات‭ ‬المستقبل‭: ‬إطلاق‭ ‬قوة‭ ‬الميكنة‭ ‬باستخدام‭ ‬الروبوتات‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬دورة‭ ‬متقدمة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬الأوتوبوت‭: ‬هندسة‭ ‬المركبات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬الورش‭ ‬متاحة‭ ‬لطلبة‭ ‬المدراس‭ ‬الحكومية‭ ‬والمدراس‭ ‬الخاص،‭ ‬وهي‭ ‬مصممة‭ ‬لإعطاء‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬الروبوتات‭ ‬والهندسة،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬البرمجة‭ ‬الأساسية‭ ‬وإعداد‭ ‬النماذج‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد،‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬البرمجة‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمركبات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬برعاية‭ ‬أيون‭ ‬ديجيتال‭ ‬واتصالكم‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعربت‭ ‬جو‭ ‬جراهي،‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بهذه‭ ‬الجهود‭ ‬والإنجازات،‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬متحمّسون‭ ‬لتوسعة‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬تحوّلاً‭ ‬نوعيًا‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬إلهام‭ ‬الجيل‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحلول‭ ‬المثلى‭ ‬للمسائل‭ ‬التقنية‭ ‬المتشعّبة‮»‬‭.‬