وكيل ((الأشغال)) يتفقد مشاريع تطوير الطرق في الدائرة الأولى بالعاصمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال، بزيارة تفقدية للاطلاع على سير العمل في عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة، بحضور الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، ومحمد حسين جناحي عضو مجلس النواب، والمهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة.
واطلع وكيل الوزارة والحضور خلال الزيارة على تفاصيل مشاريع تطوير البنية التحتية، كما تم التعرف على آخر مستجدات المشاريع قيد التنفيذ، وهي مشروع رصف الطريق 1903 بمجمع 319 بمنطقة الحورة، ومشروع رصف الطرق 4650 و4654 بمجمع 346 في منطقة السيف.
وجرى استعراض المشاريع التي سيتم تنفيذها في الدائرة، وهي مشروع تطوير طريق 1805 بمجمع 318 في منطقة الحورة، وتطوير طريق 709، وتطوير طريق 715 بمجمع 307 بمنطقة المنامة.
وقال المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال إن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، ضمن برنامج الحكومة، بما يحقق الأهداف المنشودة، ويسهم في الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة لأفراد المجتمع.
بدوره، أكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين وتحقق التطلعات المستقبلية والمستدامة، والحرص على مواصلة التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات الحكومية بما يحقق الأهداف ويحسن من الخدمات المقدمة للمجتمع لتكون بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.
وفي ذات السياق، أشار النائب محمد حسين جناحي ممثل الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة إلى أن المشاريع التنموية تمثل أحد الأولويات التي يعمل عليها مجلس النواب ومجلس أمانة العاصمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية وخصوصاً مشاريع تطوير البنية التحتية بما يحقق النفع والفائدة للجميع.
من جهته، أكد المهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات الخدمية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية بما يخدم الأهالي والمقيمين ومرتادي العاصمة، مشيداً بدور وزارة الأشغال في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات في محافظة العاصمة.
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