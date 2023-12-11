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وكيل ((الأشغال)) يتفقد مشاريع تطوير الطرق في الدائرة الأولى بالعاصمة

12/11/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬جناحي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والمهندس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭.‬

واطلع‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬والحضور‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬المشاريع‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وهي‭ ‬مشروع‭ ‬رصف‭ ‬الطريق‭ ‬1903‭ ‬بمجمع‭ ‬319‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحورة،‭ ‬ومشروع‭ ‬رصف‭ ‬الطرق‭ ‬4650‭ ‬و4654‭ ‬بمجمع‭ ‬346‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيف‭.‬

وجرى‭ ‬استعراض‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬الدائرة،‭ ‬وهي‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬طريق‭ ‬1805‭ ‬بمجمع‭ ‬318‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحورة،‭ ‬وتطوير‭ ‬طريق‭ ‬709،‭ ‬وتطوير‭ ‬طريق‭ ‬715‭ ‬بمجمع‭ ‬307‭ ‬بمنطقة‭ ‬المنامة‭.‬

وقال‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬العامة‭ ‬المقدمة‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬لمتابعة‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المواطنين‭ ‬وتحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬والمستدامة،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬ويحسن‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمجتمع‭ ‬لتكون‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجودة‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬جناحي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬تمثل‭ ‬أحد‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬عليها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬التنفيذية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬النفع‭ ‬والفائدة‭ ‬للجميع‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬ومجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الأهالي‭ ‬والمقيمين‭ ‬ومرتادي‭ ‬العاصمة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭.‬

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