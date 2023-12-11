صواريخ من لبنان تستهدف مستوطنة المطلة الإسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام فلسطينية ان صواريخ انطلقت من جنوبي لبنان باتجاه مستوطنة المطلة الإسرائيلية.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية لحزب الله اللبناني أطلقت صواريخ عدة باتجاه الجليل الغربي.
وكان حزب الله أعلن أنه شن هجمات جديدة على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة جنوبي لبنان وحقق فيها إصابات مباشرة.
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