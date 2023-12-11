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صواريخ من لبنان تستهدف مستوطنة المطلة الإسرائيلية

12/11/2023 3:22:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام فلسطينية ان صواريخ انطلقت من جنوبي لبنان باتجاه مستوطنة المطلة الإسرائيلية.


من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية لحزب الله اللبناني أطلقت صواريخ عدة باتجاه الجليل الغربي.


وكان حزب الله أعلن أنه شن هجمات جديدة على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة جنوبي لبنان وحقق فيها إصابات مباشرة.


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