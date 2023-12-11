مصدر إسرائيلي: الظروف مهيأة لتوافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة

مصدر إسرائيلي: الظروف مهيأة لتوافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة
التاريخ
12/11/2023 3:22:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي، أن الظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة.
يأتي ذلك بينما منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن التوصل إلى هدنة جديدة مهم من أجل إخراج المحتجزين في قطاع غزة.
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