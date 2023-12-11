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مصدر إسرائيلي: الظروف مهيأة لتوافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة

12/11/2023 3:22:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي، أن الظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة.


يأتي ذلك بينما منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن التوصل إلى هدنة جديدة مهم من أجل إخراج المحتجزين في قطاع غزة.


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