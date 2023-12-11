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قروض بقيمة 3 ملايين و 300 ألف دينار لهذه الفئة من المواطنين

12/11/2023 3:22:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بلغت قيمة القروض التي قدمها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في المفرق 3 ملايين و 300 ألف دينار، وفقا لمدير فرع المؤسسة علي خالد الخزاعلة.


وبين الخزاعلة أن هذه القروض شملت تركيب أنظمة للطاقة الشمسية لعدد من المزارعين، لغايات تركيبها على آبار المياه الارتوازية، نظرا لسعي المزارعين للتقليل من كلف الطاقة الكهربائية لتلك الآبار ومزارع الدواجن، إضافة إلى قروض الأعلاف وشراء الأغنام، لاسيما وأن المفرق تعتمد بشكل كبير على تربية المواشي بمختلف أشكالها.


وأضاف الخزاعلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص 150 ألف دينار لقروض الفقر والبطالة والتي مكنت من حصل عليها من افتتاح مشروع صغير كصناعة الألبان ومشتقاتها، ما مكنه من تحسين وضعه الاقتصادي وأسرته بشكل يوفر لهم حياة كريمة، لافتا إلى أن قطاع التنمية الريفية خصص له 100 ألف دينار، إضافة إلى إعطاء قروض بقيمة 45 ألف دينار دون فوائد.


وأوضح أن قيمة تحصيلات قروض فرع المؤسسة في المفرق بلغت 3 ملايين و280 ألف دينار.

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