روسيا تدشن غواصتين نوويتين جديدتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، دشن غواصتي "الإمبراطور ألكسندر الـ3" و"كراسنويارسك" الذريتين الحاملتين للصواريخ النووية العابرة للقارات.
وقال بوتين، وفق بيان الكرملين: "نعمل باستمرار على تجهيز قواتنا البحرية بأحدث المعدات والأسلحة، ونواظب على زيادة قدراتنا الإنتاجية للأسلحة بشكل مطرد"، لافتا إلى أن الغواصتين ستلتحقان عما قريب بأسطول المحيط الهادئ الروسي.
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