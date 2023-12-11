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روسيا تدشن غواصتين نوويتين جديدتين

12/11/2023 3:22:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، دشن غواصتي "الإمبراطور ألكسندر الـ3" و"كراسنويارسك" الذريتين الحاملتين للصواريخ النووية العابرة للقارات.
وقال بوتين، وفق بيان الكرملين: "نعمل باستمرار على تجهيز قواتنا البحرية بأحدث المعدات والأسلحة، ونواظب على زيادة قدراتنا الإنتاجية للأسلحة بشكل مطرد"، لافتا إلى أن الغواصتين ستلتحقان عما قريب بأسطول المحيط الهادئ الروسي.

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