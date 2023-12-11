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ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل سلاح في إسرائيل 600%

12/11/2023 3:22:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن طلبات الحصول على ترخيص حمل السلاح ارتفعت في "إسرائيل" بنسبة 600% منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي.


من جهته قال قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن قواته تعمل على تعميق عمليتها العسكرية في شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الحرب على غزة ستنتهي عندما تحقق أهدافها، مضيفا أن المعركة ستأخذ وقتا.


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