ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل سلاح في إسرائيل 600%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن طلبات الحصول على ترخيص حمل السلاح ارتفعت في "إسرائيل" بنسبة 600% منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي.
من جهته قال قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن قواته تعمل على تعميق عمليتها العسكرية في شمال وجنوب قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الحرب على غزة ستنتهي عندما تحقق أهدافها، مضيفا أن المعركة ستأخذ وقتا.
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