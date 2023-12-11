حزب الله: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

حزب الله: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح
التاريخ
12/11/2023 3:22:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بالصواريخ قوة إسرائيلية داخل منزل في مستوطنة المطلة.
وأكد حزب الله أن أفراد القوة سقطوا بين قتل وجريح.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إن 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت من جنوبي لبنان باتجاه مستوطنة المطلة.
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