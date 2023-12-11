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حزب الله: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

12/11/2023 3:22:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بالصواريخ قوة إسرائيلية داخل منزل في مستوطنة المطلة.
وأكد حزب الله أن أفراد القوة سقطوا بين قتل وجريح.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إن 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت من جنوبي لبنان باتجاه مستوطنة المطلة.




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