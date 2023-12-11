الامن العام : إنقاذ أربعة أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق

الامن العام : إنقاذ أربعة أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق
التاريخ
12/11/2023 3:22:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تمكنت فرق من مديرية دفاع مدني الزرقاء من التعامل مع بلاغ ورد عن وجود مركبة بداخلها أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق، إذ تم التحرك للمكان سيراً على الأقدام نحو 8 كم وإنقاذ المحاصرين وعددهم أربعة أشخاص وتأمينهم لموقع آمن بعيداً عن مجرى السيل وحالتهم العامة حسنة وتم سحب المركبة من قبل مجموعات البادية.
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