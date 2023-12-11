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الامن العام : إنقاذ أربعة أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق

12/11/2023 3:22:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تمكنت فرق من مديرية دفاع مدني الزرقاء من التعامل مع بلاغ ورد عن وجود مركبة بداخلها أشخاص حاصرتهم السيول في الأزرق، إذ تم التحرك للمكان سيراً على الأقدام نحو 8 كم وإنقاذ المحاصرين وعددهم أربعة أشخاص وتأمينهم لموقع آمن بعيداً عن مجرى السيل وحالتهم العامة حسنة وتم سحب المركبة من قبل مجموعات البادية.

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