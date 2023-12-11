غالانت: منفتحون للتوصل لاتفاق مع حزب الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل" منفتحة للتوصل لاتفاق مع حزب الله اللبناني إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات.
يأتي تصريح غالانت وسط تهديدات إسرائيلية بشن عمل عسكري، أو التوصل لتسوية دولية، لإجبار حزب الله على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني على مسافة 30 كيلومترا تقريبا من الحدود.
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