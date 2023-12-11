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غالانت: منفتحون للتوصل لاتفاق مع حزب الله

12/11/2023 3:22:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل" منفتحة للتوصل لاتفاق مع حزب الله اللبناني إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات.


يأتي تصريح غالانت وسط تهديدات إسرائيلية بشن عمل عسكري، أو التوصل لتسوية دولية، لإجبار حزب الله على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني على مسافة 30 كيلومترا تقريبا من الحدود.


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