نائب رئيس وزراء بريطانيا : القصف المستمر على غزة غير مقبول

نائب رئيس وزراء بريطانيا : القصف المستمر على غزة غير مقبول
التاريخ
12/11/2023 3:22:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن ان القصف المستمر على غزة غير مقبول على الإطلاق.
وحذر دودن، اليوم الاثنين، من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب استمرار القصف.
وقال دودن : يجب أن يكون هناك وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.
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