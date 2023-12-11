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نائب رئيس وزراء بريطانيا : القصف المستمر على غزة غير مقبول

12/11/2023 3:22:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن ان القصف المستمر على غزة غير مقبول على الإطلاق.


وحذر دودن، اليوم الاثنين، من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب استمرار القصف.

وقال دودن : يجب أن يكون هناك وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.


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