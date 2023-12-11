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الاحتلال يقصف منزل عائلة الصحفي أنس الشريف في جباليا

12/11/2023 3:21:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الصحفي أنس الشريف في جباليا شمالي قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد والده.

وقال الصحفي الشريف العامل في قناة "الجزيرة" في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل الذي يقطن فيه والده بمخيم جباليا واستشهد فورا، لافتا إلى أنه لن يتمكن من الوصول إلى منزله أو دفن والده بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، قائلا "اضطررنا لدفنه في إحدى الساحات".

وأضاف الشريف أن الاحتلال لا يريد للصورة أن تخرج، مؤكدا "سأواصل تغطية جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين رغم الحسار".


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