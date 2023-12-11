الاحتلال يقصف منزل عائلة الصحفي أنس الشريف في جباليا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الصحفي أنس الشريف في جباليا شمالي قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد والده.
وقال الصحفي الشريف العامل في قناة "الجزيرة" في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل الذي يقطن فيه والده بمخيم جباليا واستشهد فورا، لافتا إلى أنه لن يتمكن من الوصول إلى منزله أو دفن والده بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، قائلا "اضطررنا لدفنه في إحدى الساحات".
وأضاف الشريف أن الاحتلال لا يريد للصورة أن تخرج، مؤكدا "سأواصل تغطية جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين رغم الحسار".
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