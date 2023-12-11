مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اندلعت مساء اليوم الاثنين، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس.
وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والقنابل الحارقة تجاه المواطنين ومنازلهم ما تسبب في حدوث حرائق في الاعشاب الجافة.
وأوضحت المصادر انه لم تسجل إصابات حتى الساعة في المواجهات المتواصلة حتى إعداد هذا الخبر.
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