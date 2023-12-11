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مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس

12/11/2023 3:21:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اندلعت مساء اليوم الاثنين، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والقنابل الحارقة تجاه المواطنين ومنازلهم ما تسبب في حدوث حرائق في الاعشاب الجافة.

وأوضحت المصادر انه لم تسجل إصابات حتى الساعة في المواجهات المتواصلة حتى إعداد هذا الخبر.


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