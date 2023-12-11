مجدلاني: وفد أعضاء مجلس الأمن اطّلع على أوضاع المصابين في مستشفى العريش

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن وفد أعضاء مجلس الأمن الدولياستمع لعدد من المصابين بإصابات خطيرة، وعدد من النساء أيضا، في مستشفى العريش، عن الوضع المأساوي داخل قطاع غزة.

وأبدى أعضاء الوفد، تفاعلا وتعاطفا كبيرين مع الجرحى الذين استمعوا منهم إلى شهادات حية ومباشرة.

وأضاف مجدلاني، في تصريح لوكالة "وفا"، اليوم الإثنين، إن مشاركة ووجود فلسطين في الوفد الأممي الذي يضم 14 دولة،

له أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني له قيادته ودولته وهي المسؤولة عنه وتوفر له الحماية الدولية وتتعامل مع المجتمع الدولي لتوفير كل ما يحتاجه، مطالبا بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم، وضرورة مضاعفة إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان وفد فلسطين برئاسة مجدلاني، وعضوية وزيرة الصحة مي الكيلة، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، والمستشار أول نداء البرغوثي من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، قد وصل إلى العريش مساء أمس، والتقى مع وفد مجلس الأمن، وقدم لهم شرحا عن تطورات الأوضاع في فلسطين من جوانبها كافة، السياسية والإغاثية والإنسانية والصحية.

وقال مجدلاني إن وفد مجلس الأمن تفقد مستشفى العريش العام، وزار عددا من المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى جراء العدوان الإسرائيلي واستمع للعديد منهم عن حالتهم، خاصة ممن تم تركيب أطراف صناعية لهم، والتقط الصور معهم.

وتابع: "بعد ذلك توجهنا إلى معبر رفح، حيث تفقد الوفد المعبر وآلية إدخال المساعدات والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام إدخال شاحنات المساعدات المتكدسة على المعبر، بالإضافة إلى تفقد آلية خروج المصابين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية".

وأضاف: "قمنا بزيارة مركز للهلال الأحمر المصري أيضا، حيث تم عرض البضائع الإنسانية التي تم إرجاعها من الجانب الإسرائيلي باعتبارها مرفوضة من دخول غزة، وهي عبارة عن مواد غذائية وأجهزة طبية لتصوير الجسم لتوضيح الكسور، وأجهزة تتعلق بتكرير المياه، وألعاب أطفال".

من جانبه، قال مندوب الإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا: "الحقيقة أسوأ مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات".

ووصف المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني ما شاهده بأنه "انهيار للمنظومة المدنية من الداخل". وقال لازاريني: "ليست هناك مساعدات كافية"، و"أن الجوع يسود غزة، هناك أشخاص لم يأكلوا لمدة يوم أو اثنين أو ثلاثة ومعظمهم ينامون على الخرسانة وحدها".

يذكر أن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى كل من العريش ورفح، تأتي في توقيت هام للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزا عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، كما تتزامن الزيارة مع الانخراط الحالي لمجلس الأمن في مناقشة مشروع القرار العربي الإسلامي، الذي قامت مصر بصياغة نصه الأولي لتدشين آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس، وتضع حلولا للتحديات والمعوقات القائمة المفروضة من جانب إسرائيل.