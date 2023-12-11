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أسعار النفط تستقر مع استمرار المخاوف من فائض المعروض

12/11/2023 3:21:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، عند نهاية التداولات، مع استمرار المخاوف المتعلقة بفائض معروض الخام على الرغم من تخفيضات أوبك+ وتراجع الطلب على الوقود العام المقبل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 75.78 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 71.16 دولار.
وقفز الخامان بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضية، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.




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