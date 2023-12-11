Tuesday, 12 December 2023 01:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصدرو النفط في الشرق الأوسط سيسجلون نموا أقوى خلال 2024

12/11/2023 3:21:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024، إن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيسجلون نموا أقوى خلال عام 2024.


وأرجعت الوكالة هذا النمو بفضل الزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي واستقرار إنتاج النفط على نطاق واسع، بحسب "رويترز".

MENAFN11122023000208011052ID1107574384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث