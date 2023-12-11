مصدرو النفط في الشرق الأوسط سيسجلون نموا أقوى خلال 2024

مصدرو النفط في الشرق الأوسط سيسجلون نموا أقوى خلال 2024
التاريخ
12/11/2023 3:21:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024، إن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيسجلون نموا أقوى خلال عام 2024.
وأرجعت الوكالة هذا النمو بفضل الزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي واستقرار إنتاج النفط على نطاق واسع، بحسب "رويترز".
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