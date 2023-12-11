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للمتداولين: اشتر الذهب إذا هبط إلى هذه المستويات.. قبل أن يسجل 3000 دولار

12/11/2023 3:21:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المرجح أن تأخذ أسعار الذهب عالمياً استراحة لاسبوع أو أسبوعين مقبلين، ولكن يجب النظر إلى أي تراجعات على أنها فرص للشراء قبل بداية الصعود في عام 2024، وفقا لرئيس إدارة الاستثمار في جريسلاند لستيوارت طومسون.


وقال طومسون، في نشرته الاسبوعية، إنه في حين أن مؤشر ستوكاستيك يظهر الآن إشارة بيع متقاطعة، فإن مؤشر القوة النسبية ليس كذلك.


وأضاف: "السيناريو الأكثر ترجيحا الآن هو التوقف مؤقتا لمدة أسبوع أو أسبوعين، ثم ارتفاع آخر إلى ما فوق مستوى 2080 دولارا للاونصة.


وقال:" إن المستثمرين الذين يبحثون عن تحركات تكتيكية في السوق الحالية يجب أن يفكروا في شراء الذهب، يجب على المتحمسين للذهب الذين قاموا ببعض عمليات البيع في منطقة سعر الذهب 2080 دولارًا، أن يركزوا الآن على الشراء بسعر 2010 دولارا و1985 دولارًا و1928 دولارا".


ومن شأن الانخفاض إلى هذه المستويات أن يضع الذهب عند منطقة الدعم الكبيرة من 2010 إلى 1985 دولارًا، حيث يعتبرها طومسون منطقة "شراء" بالنسبة لمعظم المتحمسين للذهب.


وبالنظر إلى الدولار الأمريكي، قال طومسون إن حركة المؤشر تشير إلى "بعض الحركة العكسية الطفيفة للأسعار" والتي من شأنها أن تدعم توقف الذهب لمدة أسبوع إلى أسبوعين.


وحذر من أن "أسعار الفائدة الأمريكية لا تؤكد تحركات الدولار"، مشيرا إلى انخفاض أكبر بكثير في أسعار الفائدة في المستقبل.


خلاصة القول هي إن عام 2024 من المرجح أن يكون "عاما ذهبيا" للمعادن، وقد تظل أسعار الفائدة منخفضة حتى عام 2026 أو 2027 قبل أن تخلق حكومة الولايات المتحدة الموجة الهائلة التالية من التضخم من خلال طبع المزيد العملات الورقية.

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