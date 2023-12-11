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البشر أكبر تهديد للحيوانات البرية

12/11/2023 3:18:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بوسطن الأمريكية، نُشرت نتائجها في مجلة «Biological Conversation»، أنَّ البشر هم أكبر تهديد للحيوانات البرية الموجودة في الولايات المتحدة وكندا.


وأشارت الدراسة التي أُجريت على 600 ألف حيوان بري، تم إدخالهم إلى مراكز إعادة تأهيل الحياة البرية في أمريكا وكندا، إلى أنَّ التهديدات الرئيسة التي يتعرض لها الحيوانات البرية، تشتمل على: حوادث السيارات، والاصطدام بالمباني، والتسمم بالمبيدات الحشرية.

وكشفت الدراسة أنَّ 40 % من الحيوانات تم إرسالها إلى مراكز إعادة التأهيل، بسبب إصابات ناجمة عن الأنشطة البشرية، وتزداد حوادث الاصطدام بالسيارات في الأشهر من مايو إلى يوليو، وتؤثر بشكل غير متناسب في الزواحف، فيما تزداد حالات التسمم بالمبيدات الحشرية في الربيع والصيف وأوائل الخريف، وهي فترة تشهد المزيد من الأنشطة الزراعية والإنشائية.

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