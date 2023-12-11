Debx Medical تتوسع في الشرق الأوسط: تكشف النقاب عن مقر جديد وشراكة توزيع استراتيجية.

شراكة DEBx Medical مع سرابيل

AMSTERDAM, NETHERLANDS, December 11, 2023 /EINPresswire / -- أمستردام – (ARAB NEWSWIRE) – أعلنت شركة DEBx Medical ، الشركة الهولندية الرائدة في مجال العناية المتقدمة بالجروح ، بفخر عن إنشاء مقر إقليمي جديد في قلب الشرق الأوسط والتي تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في ترسيخ وجودها في المنطقة.وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية التزام ديبكس ميديكال تجاه الشرق الأوسط وتسلط الضوء على تفانيها في إحداث ثورة في مجال العناية بالجروح وتعزيز التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة. سيكون إنشاء مقر إقليمي مركزا مهما للابتكار والتوزيع والإنتاج المحلي.كجزء من التركيز الاستراتيجي لشركة DEBx Medical على الشرق الأوسط ، أقامت شراكة استراتيجية مع Sarabelel Medical ، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال توزيع المنتجات الطبية.ستلعب سرابيل دورا رئيسيا في ضمان إمكانية الوصول والتأثير على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة في توزيع DEBRICHEM ، الحل الثوري للعناية بالجروح من DEBx Medical.DEBRICHEM هو منتج طبي يزيل العدوى والأغشية الحيوية في الجروح التي يصعب شفاؤها خلال 60 ثانية من استخدامه لمرة واحدة. وقد حصل المنتج على شهادة الـ CE في عام 2021 ، ومنذ ذلك الحين ، تم اعتمادها بنجاح لعلاج الجروح التي يصعب شفاؤها من قبل المئات من خبراء العناية بالجروح في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.تم اختبار DEBRICHEM بنجاح في جميع المستشفيات الرئيسية في المملكة العربية السعودية ، ويظهر فعالية لا مثيل لها في علاج الجروح التي يصعب شفاؤها ، ويعد بالأمل والشفاء للمرضى الذين يعانون من القرح المزمنة.وأعرب بيرت جيه كوينت، الرئيس التنفيذي لشركة DEBx Medical، عن حماسه الشديد لهذا التوسع، قائلا: "يمثل قرارنا بإنشاء مقر رئيسي في الشرق الأوسط علامة فارقة في رحلتنا لتحقيق التوسع العالمي ، نريد أن نكون قريبين من أسواقنا ، وهذا سيخدم أكثر من نصف مليار شخص. وإلى جانب شراكتنا الاستراتيجية مع سرابيل الطبية، نحن ملتزمون بالارتقاء بنتائج المرضى والتأثير بشكل كبير في مجال العناية بالجروح في هذه المنطقة".و اضاف معاذ نظيف، الرئيس التنفيذي لشركة سرابيل التجارية: "يسعدنا أن نتشارك مع DEBx Medical لنكون جزءا من مهمتهم لمساعدة جميع مرضى الجروح المزمنة من خلال تطوير منتجات مبتكرة لمقدمي الرعاية الصحية في المنطقة بأكملها لتحسين العناية بالجروح وجودة الحياة لمرضانا".للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بالسيدة ماريا تيكا على ...حول DEBxMedical DEBx Medical هي شركة رائدة في ابتكار حلول العناية بالجروح المتقدمة ، مكرسة لتحويل مشهد التئام الجروح. مع التركيز على الفعالية ونتائج المرضى ، تعد DEBx Medical رائدة في الحلول الرائدة لمواجهة التحديات الفريدة للجروح التي يصعب شفاؤها.حول سرابيل التجاريةسرابيل هي موزع بارز للمنتجات الطبيىة و الرعاية الصحية في الشرق الأوسط ، تشتهر بريادتها والتزامها بتقديم حلول طبية عالية الجودة للمنطقة مع تاريخ غني وشبكة واسعة ، تلعب سرابيل دورا محوريا في تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية ونتائجها في الشرق الأوسط.الاتصالالإعلامي ماريا غراتسيا تيكارئيس قسم الاتصالات+31 85 0878096...هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة

Maria Grazia Ticca

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