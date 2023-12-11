قيادة خفر السواحل تعلن عن تنفيذ برنامج تدريبي ورماية باستخدام الذخيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعلن قيادة خفر السواحل عن تنفيذ برنامج تدريبي ورماية باستخدام الذخيرة الحية من قبل الدوريات التابعة لها في المنطقة البحرية الواقعة شرق فشت "الجارم" وذلك يوم غدا الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 ، ما بين الساعة 08:00 صباحاً ولغاية الساعة 2:00 ظهرا .
لذا تدعو قيادة خفر السواحل مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المنطقة المذكورة في الوقت المحدد، وذلك حفاظاً على سلامتهم .
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