وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر البعثة الدائمة لدولة فلسطين في جنيف اليوم مع معالي الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين الشقيقة، وذلك على هامش اللقاء رفيع المستوى بمناسبة الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة وسبل تنمية وتطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى آفاق أشمل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع الانسانية المؤلمة في قطاع غزة، والجهود التي تبذل على المستوى الدولي من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الحرب في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية وفقا للقانون الدولي الانساني للتخفيف من معاناة الأهالي الأبرياء.

كما تم خلال اللقاء استعراض نتائج الجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة عنّ نتائج القمة المشتركة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي، والمباحث والمناقشات التي أجرتها في الدول التي زارتها،من أجل حشد الجهود الدولية ودعوة المجتمع الدولي للعمل على الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.