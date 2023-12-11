وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر البعثة الدائمة لدولة فلسطين في جنيف اليوم مع معالي الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين الشقيقة، وذلك على هامش اللقاء رفيع المستوى بمناسبة الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة وسبل تنمية وتطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى آفاق أشمل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع الانسانية المؤلمة في قطاع غزة، والجهود التي تبذل على المستوى الدولي من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الحرب في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية وفقا للقانون الدولي الانساني للتخفيف من معاناة الأهالي الأبرياء.
كما تم خلال اللقاء استعراض نتائج الجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة عنّ نتائج القمة المشتركة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي، والمباحث والمناقشات التي أجرتها في الدول التي زارتها،من أجل حشد الجهود الدولية ودعوة المجتمع الدولي للعمل على الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
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