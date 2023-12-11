وزير الخارجية يجتمع مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في جنيف اليوم، مع فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة مشاركة الوزير في الحدث رفيع المستوى بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وحرياته، وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ومقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحث الجانبان الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبرامج الطموحة التي تنفذها كافة الوزارات والهيئات الرسمية، في ظل النهج الإصلاحي والتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومساعيها المستمرة لتبني المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها، في إطار التزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الإنسان وحرياته، وحرصها على تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).

كما تم مناقشة تطورات الأوضاع الانسانية المؤلمة في قطاع غزة، والجهود التي تبذل على المستوى الدولي من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الحرب في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية وفقا للقانون الدولي الانساني للتخفيف من معاناة الأهالي الأبرياء.

حضر الاجتماع، السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والوفد المرافق لسعادة وزير الخارجية.