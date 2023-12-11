الوطنية لحقوق الإنسان تناقش القضايا والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق كبار السن في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، طاولة مستديرة لعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني حول "واقع وتحديات المسنين في مملكة البحرين" لمناقشة القضايا والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق كبار السن، وإتاحة الفرصة لتبادل الآراء والمقترحات، لاسيما فيما يتعلق في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وذلك بمشاركة ممثلون عن وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وخلال الفعالية التي ادارها السيد خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية، تم تسليط الضوء على أهمية تعديل التشريعات والقوانين الداعمة لهذه الفئة الهامة من المجتمع، بما يتواءم مع الالتزامات الدولية في هذا المجال، وضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني.

كما ناقش المشاركون دور الجهات الرسمية في تفعيل القوانين ذات الصلة بكبار السن، وأهمية استمرار التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك للاستفادة من قدراتها وخبراتها في مجال سدّ الفجوات المختلفة، والمساهمة في تعزيز دور هذه المؤسسات في المملكة، والخروج بتوصيات عملية تصبّ في تطوير التشريعات وتحسين الإجراءات المتبعة على ذات الصعيد.

هذا وتوصل المشاركون في ختام أعمال الفعالية إلى نتائج وتوصيات تهدف إلى تعزيز وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية لكبار السن وزيادة الوعي والتثقيف بحقوق هذه الفئة من المجتمع، فضلا عن إجراء التعديلات اللازمة لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالمسنين، وتوفير جميع أنواع الدعم اللازم لهم لتسهيل حياتهم المعيشية في شتى المجالات.