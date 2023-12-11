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المستشار أحمد بنداري: بعض اللجان مستمرة في العمل بالبحيرة والقاهرة وقنا.. صور

12/11/2023 3:02:10 PM
(MENAFN- Youm7) قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن أغلب اللجان الانتخابية، تم إغلاقها، وأن بعض اللجان الانتخابية مستمرة في عملها نظرًا لكثافة توافد الناخببن علي اللجان، ومن أبرز هذه اللجان البحيرة وقنا والقاهرة للإدلاء بأصواتهم.
وأكد أن الإقبال علي اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات، وأن اللجان الانتخابية في اليوم الثاني شهدت إقبالًا
كبيرًا علي التصويت في الانتخابات الرئاسية.
ووجه المستشار أحمد بنداري، الشكر بصفته المدير التنفيذي للهيئة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة، الشكر للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.
وتجرى الانتخابات بإشراف قضائي على 11 ألفًا و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو إرسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.
وتستغرق عملية التصويت دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.
ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب آخر
وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثاني من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.






















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