الوطنية للانتخابات: تمكين الناخبين بالتصويت بالبطاقات غير السارية

وجه المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، القضاة المشرفين على الانتخابات بالسماح للناخبين بالتصويت فى

الانتخابات الرئاسية

ببطاقة الرقم القومى المنتهية غير السارية.





كما وجه المستشار أحمد بندارى بتمكين الناخبين الموجودين داخل الحرم الانتخابى حتى بعد غلق اللجان فى التاسعة مساء.





وتجرى الانتخابات بإشراف قضائى على 11 ألفًا و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكترونى أو الاتصال بالدليل 140 أو إرسال الرقم القومى فى رساله إلى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.





وتستغرق عملية التصويت دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومى لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب إلى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب فى اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.





ويعود الناخب إلى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب آخر.





وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثانى من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.