حملة فريد زهران: نشيد بحياد الإعلام وأجهزة الدولة وقدمنا بلاغا ببعض المخالفات

قال بيان صادر عن غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، إن الحملة واصلت

انعقادها صباح اليوم، لليوم الثانى على التوالى لمتابعة عملية التصويت من خلال غرف العمليات الفرعية فى كل محافظة.

وأكدت بيان الحملة على ما أشادت به فى تقرير الأمس بالتغطية الإعلامية وحياد الأجهزة الأمنية.

وأضاف البيان: "استمر تصويت العديد من المواطنين المصريين لصالح المرشح فريد زهران فى مختلف مراكز الاقتراع فى كافة المحافظات وذلك طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت وعمل غرف العمليات الفرعية وعمليات حشد وتحفيز المواطنين على التصويت. وقد لاحظنا اليوم زيادة معدلات التصويت بوجه عام والتصويت لصالح مرشحنا بشكل خاص. وتستمر الحملة فى مناشدة المواطنين المصريين الاستمرار فى الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن."

وذكر البيان أن الحملة رصدت اليوم الإثنين ما وصفته بـ"المخالفات والخروقات" فى عدد من اللجان فى مختلف المحافظات، وعلى سبيل المثال: الزحام الشديد فى لجان المغتربين حيث فسرت ذلك بانه لسببين الأول هو قلة عدد اللجان والثانى سهولة الحشد الموجه للعمال والموظفين.



وذكرت الحملة أن من بين المخالفات تجمهر أعداد كبيرة من بعض من وصفتهم ب:" أحزاب الموالاة" فى الكثير من مراكز الاقتراع والاشتباك والتزاحم مع مؤيدى بعض المرشحين.

وأوضحت الحملة انها تقدمت ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الملاحظات التى استطاعت توثيقها.

وتشهد

الانتخابات الرئاسية 2024

تنوعا سياسيا للمرشحين

للانتخابات الرئاسية ، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم

المرشح عبدالفتاح السيسى ، رمز النجمة، والمرشح

فريد زهران ، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح

عبدالسند يمامة ، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق،

والمرشح حازم عمر ، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.



