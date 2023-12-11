ملك الأردن يؤكد أهمية تكثيف الجهود العربية للضغط لوقف إطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على أهمية تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة ، والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، عن القاهرة الإخبارية.

تجدر الإشارة إلى أنه مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة لليوم السادس والستين، ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات الجوية والبرية والبحرية على القطاع لنحو 18 ألف شهيد، فضلا عن عشرات الآلاف من المصابين، فيما دُمِّر أكثر من 61% من المنازل، بواقع 305 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف وتركهم بلا مأوى بعد أن تهدمت منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، وأجبروا على النزوح.

وكانت "الهدنة الإنسانية المؤقتة" في قطاع غزة بدأت صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام، بعد أن اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية.. وبموجبها يتم تبادل 50 محتجزا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية، وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البرى إلى قطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وبعد تمديد "الهدنة" لمدة يومين إضافيين بذات الشروط تم الإفراج عن المزيد من المحتجزين بغزة والأسرى الفلسطينيين، حيث ينص اتفاق التمديد على الإفراج عن 10 من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين فى كل يوم؛ ليصبح الإجمالي 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.. وتكرر تمديد الهدنة ليوم واحد وفق ذات الشروط لليوم السابع على التوالي.