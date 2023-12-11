مقتل رئيس بلدية الطيبة فى جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية

(MENAFN
- Youm7) قتل حسين منصور (80 عاما) رئيس بلدية الطيبة فى جنوب لبنان فى غارة إسرائيلية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن منصور استشهد خلال استهداف العدو الإسرائيلى لمنطقة بيدر الفقعانى فى بلدة الطيبة.
وأوضحت أن القذيفة التى استهدافت منزل منصور لم تنفجر ولكنها إصابته بشكل مباشر، وقد كان على الشرفة 8 أشخاص حالت العناية الإلهية دون انفجار القذيفة وحصول مجزرة.
كما أفادت عن قصف مدفعى معاد على الأطراف الغربية لبلدة بليدا.
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