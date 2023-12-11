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مقتل رئيس بلدية الطيبة فى جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية

12/11/2023 3:02:08 PM
(MENAFN- Youm7) قتل حسين منصور (80 عاما) رئيس بلدية الطيبة فى جنوب لبنان فى غارة إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن منصور استشهد خلال استهداف العدو الإسرائيلى لمنطقة بيدر الفقعانى فى بلدة الطيبة.

وأوضحت أن القذيفة التى استهدافت منزل منصور لم تنفجر ولكنها إصابته بشكل مباشر، وقد كان على الشرفة 8 أشخاص حالت العناية الإلهية دون انفجار القذيفة وحصول مجزرة.

كما أفادت عن قصف مدفعى معاد على الأطراف الغربية لبلدة بليدا.







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