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مجلس وزراء الكويت يأسف لاستخدام الفيتو أمام قرار وقف إطلاق النار في غزة

12/11/2023 3:02:07 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أسف دولة الكويت الشديد لاستخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك والذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة وحظي بتأييد دولي واسع.


وعبر مجلس الوزراء الكويتي - خلال اجتماعه اليوم الاثنين عن بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرجوع إلى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي لفت الأمين العام للأمم المتحدة من خلالها انتباه المجلس إلى أن ما يجري يهدد النظام الإنساني بانهيار السلم والأمن الدوليين مطالبا بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة كونه مطلبا إنسانيا.







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