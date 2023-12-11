فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة

فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة
التاريخ
12/11/2023 3:02:07 PM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن فصائل عراقية قالت إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة.
وكانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أكدت
استهداف القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار بالعراق للمرة الثانية.
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