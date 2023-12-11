Tuesday, 12 December 2023 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة

12/11/2023 3:02:07 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن فصائل عراقية قالت إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة.


وكانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أكدت
استهداف القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار بالعراق للمرة الثانية.









MENAFN11122023000132011024ID1107574185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث