العاهل الأردني: حل الدولتين أساس السلام في المنطقة

MENAFN - Youm7) أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين.



ودعا الملك عبدالله الثاني -خلال الاتصال، اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان وصولها إلى قطاع غزة.



وجدد العاهل الأردني رفض بلاده القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين ولمحاولات الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



وأكد الملك عبدالله الثاني أن استمرار أعمال العنف التي يقدم عليها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، سيؤجج الصراع.



ونبه العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، إلى أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين أساس السلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمي.