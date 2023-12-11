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الشيخ أحمد ترك: كثافة المشاركة بالانتخابات بمثابة تفويض جديد للرئيس السيسى

12/11/2023 3:02:03 PM
(MENAFN- Youm7) قال الشيخ أحمد ترك ،أمين أمانة الشئون الدينية المركزية بحزب حماه الوطن، ان نزول المصريين في هذه الانتخابات بكثافة هو بمثابة تفويض جديد للرئيس عبدالفتاح السيسى، فالمصريون نزلوا رغم ظروفهم ورغم الظروف التي تحيط بالوطن والشدائد الكبيرة ، ولكن هو امر طبيعي فطوال التاريخ المصري حينما يشعر بالخطر من الخارج بيحتمي بوطنه ويتمسك بقيادته ويلتف حولها.



واضاف فى تصريحات لليوم السابع، ان هذه الانتخابات هي لحماية الوطن واتوقع كثافة في اليوم الثالث واناشد من لم ينتخب فليشارك ويدلي بصوته ،ومن الجانب الشرعى فالانتخابات تعتبر ادلاء بالشهادة ولا يصح كتمانها.



وكان قد أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، موضحا أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.


















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