إعلام إسرائيلي: 104 جنود وضباط قتلوا منذ بداية عملياتنا في غزة

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن 104 جنود وضباط قتلوا منذ بداية عملياتنا في غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة

منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.



