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الخارجية الأمريكية: الخلافات بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تخضع لحلول دبلوماسية

12/11/2023 3:01:58 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الخارجية الأمريكية، إن الخلافات بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تخضع لحلول دبلوماسية، ولا ندعم أي وقف لإطلاق نار يتيح تكرار ما حدث في 7 أكتوبر.

وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إنه لا نتفق في كل شيء مع إسرائيل إزاء الصراع في قطاع غزة، ونسعى لحل الصراع في غزة بطريقة تكفل حماية المدنيين وتضمن عدم تمكين حماس من إعادة بناء صفوفها.

وتابعت الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط ناقش مع مسؤولين إسرائيليين ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.







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