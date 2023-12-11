الخارجية الأمريكية: الخلافات بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تخضع لحلول دبلوماسية

(MENAFN
- Youm7) قالت الخارجية الأمريكية، إن الخلافات بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تخضع لحلول دبلوماسية، ولا ندعم أي وقف لإطلاق نار يتيح تكرار ما حدث في 7 أكتوبر.
وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إنه لا نتفق في كل شيء مع إسرائيل إزاء الصراع في قطاع غزة، ونسعى لحل الصراع في غزة بطريقة تكفل حماية المدنيين وتضمن عدم تمكين حماس من إعادة بناء صفوفها.
وتابعت الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط ناقش مع مسؤولين إسرائيليين ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
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