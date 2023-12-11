الخارجية الأمريكية: لا ندعم وقفا لإطلاق نار يتيح تكرار ما حدث في 7 أكتوبر

الخارجية الأمريكية: لا ندعم وقفا لإطلاق نار يتيح تكرار ما حدث في 7 أكتوبر
التاريخ
12/11/2023 3:01:58 PM
(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة
وكانت الخارجية الأمريكية، قالت إن الخلافات بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تخضع لحلول دبلوماسية، ولا ندعم أي وقف لإطلاق نار يتيح تكرار ما حدث في 7 أكتوبر.
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